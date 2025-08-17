獅子座・女性の運勢

自分の考えや意見を積極的に周囲に伝え、早い流れに乗っていきたい時期。いま獅子座の対人関係は非常にまれなレベルで速く動いており、人とのかかわりを中心にその日常は一気に様子を変えるでしょう。また、いまは獅子座自身も非常に成長意欲が高いよう。ただ自分自身はまだ迷いやすいので、周囲の勢いにエネルギーをもらい「いまできること」を的確に見極めていくのがいいかな。先のことを考えすぎないのもコツね。いい意味でもいまの獅子座は鷹揚でのんびりしている面もあるため、そこが成長のネックになるかも。楽しくおだやかに過ごせること自体は何よりです。でもそこに安住しすぎないよう。

獅子座・男性の運勢

周囲の変化への意欲、勢いに力をもらい、獅子座自身の挑戦欲にもスイッチが入る時期。今後に向け目標を持ちつつも、具体的に何をすべきかがわからずモヤモヤしているかもしれません。が、いまは新たなエネルギーをもらい「まずどうすべきか、自分はどうしたいのかが見えてきた」。そう思えるでしょう。先のことを考えすぎず、いまはいまできることをやってみましょう。周りに自分の考えを話し、ヒントをもらうのも正解です。ただ周囲に比べ、獅子座はやや恵まれている面があるのかも。そこがときに鷹揚さ、甘さに繋がりやすくなります。それ自体はいいことですが、自分を安全な場所に置いていると、やはり決意はしにくいよね。