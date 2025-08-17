加藤乃愛、弟との2ショット公開「逞しくてかっこいい」「イケメンオーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が16日、自身のInstagramストーリーズを更新。弟との2ショットを公開した。
【写真】加藤乃愛「逞しくてかっこいい」と話題の弟
加藤は「弟ゴツすぎておもろい」とつづり、筋肉をアピールするポーズを披露しながら肉を焼く弟を公開。その後のストーリーズでは、「いつか勝てるように頑張ります（？）」と同じポーズを決めた2ショットを公開している。
この投稿にファンからは「逞しくてかっこいい」「イケメンオーラすごい」「貴重な写真見れて嬉しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】加藤乃愛「逞しくてかっこいい」と話題の弟
◆加藤乃愛、弟との2ショット公開
加藤は「弟ゴツすぎておもろい」とつづり、筋肉をアピールするポーズを披露しながら肉を焼く弟を公開。その後のストーリーズでは、「いつか勝てるように頑張ります（？）」と同じポーズを決めた2ショットを公開している。
この投稿にファンからは「逞しくてかっこいい」「イケメンオーラすごい」「貴重な写真見れて嬉しい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】