乙女座・女性の運勢

展開が早く、いっそうの進化を求められる社会運が続きます。いまはまさに飛躍的な成長のチャンスでしょう。もし最近、新しい役割を担うことになったのなら、それに必要な能力を積極的に身につけ、状況の主導権を握ってください。簡単ではないけれど、受け身でいては得られない何かが手に入ります。また、早い流れに影響を受け日常生活や乙女座自身の意識も大きく変わっていきそう。いままでの経験にこだわらず、「もっとこうであるほうがいいな」を実行していってください。あなたの意思次第です。ただ友人や身近な周囲は、挑戦意欲のある乙女座に対し応援的ではないかも。一緒にいるのは楽しいけれど、見えているものが違うのでしょう。

乙女座・男性の運勢

自分を取り巻く大きな部分が変わっていく時期でしょう。際立つのは社会面で、すでに思いがけない新しい展開についていくため懸命に努力しているのかな。いまは乙女座の成長のチャンスで、自分から意欲的に必要なスキルを身につけ能動的に取り組んでいけば、新しい状況でも十分にハンドルがにぎれるはずです。いままでの自分や経験にこだわらないこと。またプライベートでも、この社会面での変化に伴い、いろいろなことが変わってきています。何より変化するのは乙女座自身の意識。「これまでこうであった」に固執せず、いまの自分&自分たちに必要な行動を起こしていきましょう。ただ身近な人たちにはその思いはあまり理解されません。楽しむのはOK。でも相談は無用ですね。