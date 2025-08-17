天秤座・女性の運勢

天秤座の意欲、積極的かつ独創的な行動に周囲が刺激され、状況が一気に動き出す重要な流れのなかにいます。もしいまやりたいこと、「ここは勝負賭けておくところ！」と思う内容があるのなら、直感を信じ動いてしまっていいでしょう。周りはそんな天秤座に影響を受け、感じ、それぞれに動き出す雰囲気です。何かあったら意見をもらうのもアリですが、基本決めるのは自分自身。話すことで楽しく&視野が広がる、そのくらいの気持ちで。ただ、同時にいまは社会面でもかなり恵まれています。「こんなにいい状況なのに、なんで頑張るの？」という人もいるかな。正直、それはそれです。やりたいようにやりましょう。もらうものはありがたくもらっていいけどね。

天秤座・男性の運勢

積極的な判断、行動が日常を大きく動かすとき。いまの天秤座は非常に優れた直感、瞬発力を持っています。もしやりたいことがあるのなら、いまこそ動き出しましょう。動きながらわかることも多いので、躊躇することはありません。また周囲はそんな天秤座におおいに刺激され、やはり前向きに動き出すはず。その流れは、少しずつあなたにもよい影響を与えるでしょう。ただ、いまは自分で何でも判断すべきです。意見を聞くくらいはよいけどね。そこは忘れずに。また現在は社会面でも恩恵の多い時期でしょう。周囲にかわいがられ得することも多そう。でもそれに甘んじないで。いまのあなたは挑戦すべきときなのですから。