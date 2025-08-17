蠍座・女性の運勢

生活面での変化が一気に加速しそうな時期。現在、居住空間や生活のスタイル、家族関係のあり方など、自分にとっての日常が変わりつつあるなかで、蠍座自身の気持ちも変わってきているでしょう。いままではまだ抵抗があったようですが、「これもありかもしれない！」と思えるのがいま。それが加速の引き金になるのかも。また、これには社会面での状況も大きくかかわっていそう。新たに担うべき役目、目標を持ち、前向きではあるけれど「具体的にどうしたらいいのか…」と思っていたのなら、そのきっかけが与えられるようです。いままでとは違う新しさに、より積極的になれるときですが、ただどこかで「純粋に物ごとを楽しみたい」（複雑&深刻なのは嫌）と思う自分もいそう。楽しむ時間は重要です。でもそこに閉じこもらないでくださいね。

蠍座・男性の運勢

日常生活が一気に変わりだすのを受け止め、その変化に肯定的になりつつある自分を感じるとき。いまは生活のスタイルや家族関係、「これが自分の普通」と思ってきたものが一気に変わりだしますが、素直に「これもありかもしれない」と直感的に思えるのでしょう。いままでかかっていたブレーキが外れた感じで、それに連動し社会面でも新展開がありそう。いまの蠍座は新たな役割、自分なりの目標を持った印象ですが、それに対しまずいまは何をすべきか、示される雰囲気です。新たな仕事、誰かの言動がきっかけになるのかも。非常に能動的な時期ですが、ただ同時にこれまでの世界に愛着を持ち、好きなことをしていたい自分もいます。それもそれでありで、ときには充電が必要よね。でも挑戦の意欲は持ち続けてください。