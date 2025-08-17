射手座・女性の運勢

周囲の挑戦意欲、積極的な行動に刺激を受け、「自分も頑張りたい！」とスイッチが入る重要な時期です。パートナーや友人など、いま身の回りにはいままでの自分を越えて進もうとする人が大勢いるよう。射手座自身も今後に向け新たな目標があるようですが、ここまではつい考えすぎ、「まず何をすべきなのか」が見えずにいたのかも。が、スイッチが入ったことでそれが明確になるのでしょう。親しい人たちも射手座の前向きさには元気をもらうはず。たくさん話し、鼓舞しあってください。ただ同時に、現状の射手座はなんだかんだ言っても…恵まれた部分があります。そこは頭に入れておいて。自分にいまいちスイッチが入りきらないとしたら、そこが原因かもしれませんね。

射手座・男性の運勢

周囲の高いモチベーションに感化され、自分自身の目標に向かって進む意欲が高まってくるパワフルなタイミング。いまの射手座の周囲にはパートナーや友人などを筆頭に、いままでの自分やパターンを変え、新しい道を進もうとしている人が数多くいるよう。その姿に感銘を受け、自分も頑張りたいと思うことがここまで引きずってきた不安を晴らすのでは。先を急ぐ必要はないので、まず自分がすべきだと思うことをやりましょう。周囲との対話はお互いに前向きな刺激になりそう。とはいえ、いまの射手座はまだまだ恩恵を受けている部分があり、時にそれが原因で甘さが出る（本気さ、集中が続きにくい）面がありそう。恵まれているのはいいことです。でも自覚は必要だよね。