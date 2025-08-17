山羊座・女性の運勢

社会面での状況の変化が相次ぎ、その新しい流れに意欲的に食らいついていきたいパワフルな時期が続きます。いま縁のある内容はどれも山羊座に新しい挑戦をうながすものですが、実際にこの経験が、山羊座の新たな一面を開花させる可能性は高いよう。直感を信じ、未知なるものを避けないで進みましょう。それと連動して、家族関係や生活のスタイルなど、日常部分も大きく動き出します。不安や不明瞭さからなかなか踏み出せないでいたのなら、きっかけとなるできごとが起こりやすいのもいまかな。いままでの自分たちにこだわらないで、いま必要な状況を取り入れて。ただパートナーや親友など、大事な相手とはややかみ合わないよう。いまは、お互い見えているものが違うのかも。一緒に過ごすぶんにはとても楽しそうですが。

山羊座・男性の運勢

大きく動き出す社会面での展開が、日常生活への意欲にも結びつくパワフルな転換期。現在、山羊座は新しい経験を通じて、まだ発揮したことのない能力、可能性を開花させようとしています。簡単なことではないものの、いま挑戦すれば飛躍的な成長も可能でしょう。また、その勢いがそのまま生活面&家族関係の展開にも前向きな影響をもたらすよう。こちらも変化が必要だとはわかりつつも…うまく動き出せないでいたのなら、何かきっかけとなる展開があるのかな。前進は急がなくていいので、これまでにこだわらず、いまの自分たちに必要なものを選んでいきましょう。パートナーとは円満で楽しく過ごせるものの、ものの考え方には食い違いが。価値観の差を感じる時期です。