水瓶座・女性の運勢

「いまこそやるしかない！」。強く鋭い直感にうながされ、思いきった挑戦に乗り出していくのにふさわしい、非常にパワフルなとき。もし、まだやりたいことをスタートさせていないなら、いまこそ動くべきときです。そんな水瓶座に周囲もおおいに刺激され、自分のやりたいこと、やるべきことを自覚できるよう。いろいろ話して励まし合いつつ、どうぞ先陣をきりましょう。特にパートナーや親友など、大事な相手とは多少ぶつかる面もありつつ、励まし合える状態です。同時にいまは社会面好調で、何かと恩恵を受ける状態にいるかも。つい「このままでもいいかなあ」と思いがちですが、それはそれ。本当に欲しいものは自分で勝ちとる意識を。

水瓶座・男性の運勢

いままでにない強い挑戦意欲を感じ、思いきった行動を起こせそうな非常にパワフルなとき。もしやりたいことがあるのなら、直感を信じまずは動いてみて正解です。いまの水瓶座には状況を動かす力があり、願っていることが難しい内容でも重要な一歩目を踏み出すことができるでしょう。そんな水瓶座に刺激され、パートナーや親友など大事な人を含めた周囲もまた動き出すはず。お互いの存在に元気をもらえるでしょう。真剣さゆえに衝突する部分もありそうですが、それもまた成長には必要な過程です。ちなみに、いまの水瓶座、社会面ではとても恵まれているはず。しいて言えばそれが決意を鈍らせるという意味で、ネックかな。恩恵は受け取ってしかるべきですが、それに甘んじてしまわないで。