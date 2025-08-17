◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）

サマー２０００シリーズ第４戦に１６頭が出走し、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が直線で鋭く伸び、重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新した。勝ちタイムは２分１秒５。

２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が２着。３着は１３番人気のアラタ（浜中俊騎手）が入った。３連単は１３０万７６５０円の大荒れ決着となった。

池添謙一騎手（ステレンボッシュ＝１５着）「返し馬からフットワークもキビキビしていて、前進気勢もありましたが、３コーナー手前から手が動いてしまった。これだけの能力の馬だから、４コーナーまで馬なりで回ってこなくてはいけないのですが…。メンタルとしか言いようがないです」

国枝調教師（ステレンボッシュ＝１５着）「何だろうね…。競馬としては理想的だったけど、大阪杯と同じように勝負どころでハミを取らなかった。やっぱりメンタルなのかな」

丹内祐次騎手（コスモキュランダ＝１０着）「道中の感じがイマイチだった。まくっていこうかという考えもあったけど、上がっていけなかった」

藤岡佑介騎手（アルナシーム＝１１着）「馬場でのめっていたし、コーナーでバランスを崩していた。ちょっとかわいそうでした」

横山和生騎手（ハヤテノフクノスケ＝１２着）「スタートも上手に出てたし、イメージしたところを取れているんですけどね。４コーナーでステッキを入れて反応はしているんですけど、伸びきれないあたり、追い込む形の方がいいのかもしれません」

古川吉洋騎手（アウスヴァール＝１３着）「最近の中では頑張ってくれた。展開が向けばそのうちハマると思う」

武豊騎手（シュヴァリエローズ＝１４着）「小回りの２０００メートルだと、ちょっと忙しいかな」

荻野琢真騎手（ショウナンアデイブ＝１６着）「スタートがばらついたのでポジションを取りにいきましたが、速い流れでしんどくなりました。返し馬、向こう正面の走りは悪くなかったけど、馬場も良くなかったかもしれません」