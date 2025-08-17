◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）

サマー２０００シリーズ第４戦に１６頭が出走し、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が直線で鋭く伸び、重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新した。勝ちタイムは２分１秒５。

２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が２着。３着は１３番人気のアラタ（浜中俊騎手）が入った。３連単は１３０万７６５０円の大荒れ決着となった。

１番人気のホウオウビスケッツは７着同着。１番人気の馬は２０１１年のトーセンジョーダンの勝利を最後に勝っておらず、これで１４連敗となった。

岩田康誠騎手（ホウオウビスケッツ＝７着同着）「休み明けもあるし、馬場も影響していたかな。１番人気で申し訳ない。３、４コーナーで手応えが怪しかった。１コーナーまではエキサイトしていたけど、そこからはリラックスしていたが…」

奥村武調教師（ホウオウビスケッツ＝７着同着）「競馬だから仕方ないね。敗因を探せば、休み明けだったり馬場だったりペースだったりいろいろあるけど…。（中山）金杯の時もそうだけど、ちょっと間が空くとこういうことがある。この馬場にしてはペースも速かったかな。走り切ってはいるけど、別にフーフー言っている感じはない。今後のことは、まだ考えられません」

木幡巧也騎手（ボーンディスウェイ＝９着）「先行しないで、ためる形を選択して、しまいはジリジリ脚を使ってくれた。柔らかい馬場が合わない印象だけど、年齢的にこういう競馬をしていってもいいかもしれない」