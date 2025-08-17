◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）

サマー２０００シリーズ第４戦に１６頭が出走し、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が直線で鋭く伸び、重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新した。勝ちタイムは２分１秒５。

２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が２着。３着は１３番人気のアラタ（浜中俊騎手）が入った。３連単は１３０万７６５０円の大荒れ決着となった。

佐々木大輔騎手（ヴェローチェエラ＝５着）「ゲートを出て挟まれたのが痛かったですね。行き脚がつかなかった。勝ち馬みたいに内からという選択肢がなかったです。外しか見ていませんでした」

鮫島克駿騎手（リビアングラス＝６着）「この馬の跳びを考えて、小回りコースだけど伸び伸び走らせたいと考えていました。ホウオウビスケッツの後ろをとれて、３、４コーナーから外に出して伸び伸び走れていましたが、最後は力負けですね」

レイチェル・キング騎手（シュトルーヴェ＝７着同着）「馬の状態はとても良かった。好スタートでリズム良く進められたし、馬場の傷みも気にせず走ってくれた。ペースアップの際にエンジンがかかるまで時間はかかったけど、最後まで脚を使ってくれた」