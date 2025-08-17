◆第６１回札幌記念・Ｇ２（８月１７日、札幌競馬場・芝２０００メートル、稍重）

サマー２０００シリーズ第４戦に１６頭が出走し、１０番人気のトップナイフ（牡５歳、栗東・昆貢厩舎、父デクラレーションオブウォー）が直線で鋭く伸び、重賞初勝利を飾った。５７歳の横山典弘騎手は札幌記念で２０２０年ノームコア以来、５年ぶり４勝目。昨年７月の中京記念（アルナシーム）以来の重賞勝ちで、重賞勝利最年長記録を更新した。勝ちタイムは２分１秒５。

２番人気のココナッツブラウン（北村友一騎手）が２着。３着は１３番人気のアラタ（浜中俊騎手）が入った。３連単は１３０万７６５０円の大荒れ決着となった。

浜中俊騎手（アラタ＝３着）「返し馬から馬の状態はいいと感じていたし、馬場の適性はあると思っていたので、一発があると思っていました。いい反応だったし、馬場適性と状態を生かしてくれたと思います」

吉田隼人騎手（ケイアイセナ＝４着）「競馬の幅が少ない馬で、行ければハナという考えもあったけど、行く馬がいたので２番手。あの形だとハミが抜けないね。そのぶん最後は甘くなった。これから競馬の幅が増えてくれれば」