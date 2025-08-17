服に着いた大量のシラミやノミは火鉢にかざして焼く…10歳の少年が疎開先で学んだ知恵

終戦から80年。日本への本土空襲が始まったのは1942年4月18日。終戦までの約3年4カ月もの間、日本の各地で空襲が起き、多くの方が亡くなりました。国民は空襲だけでなく、食料不足、物資不足に悩まされました。その苦労は、大人だけでなく、子どもたちにも多大な影響を与えたのです。

都市部に住む子どもたちは「集団疎開」で親元から離れて生活することになり、労働力となるような学生たちは、学徒動員で軍事工場などで一日中労働をさせられました。「学びたいのに学べない」「家族と過ごせない」という辛さを味わいながらも、子どもたちなりに楽しみを見出し、生きていく逞しさもありました。

この企画は、『わたくし96歳＃戦争反対』の著者で1945年8月9日に長崎の原爆で両親と3人の弟さんを失った、現在96歳の森田富美子さんへのオマージュです。戦争当時未成年だった方たちの生の声を集め、『わたしが子どもだった頃ーー戦争の時代』というタイトルで、戦後80年連載として不定期で配信しています。

第4回は、終戦当時10歳だった中本幸太郎さん（仮名）のお話です。前編では、戦争の匂いを感じながらも、疎開先などで楽しみを見出そうとする中本さんの姿がありました。後編では、東京での生活とは違う疎開先での出来事についてお話しいただきました。

※体験談をお話いただいた方たちの個人情報を守る意味から、本名ではなく仮名で表記をしています。場所、内容に関してはお話いただいた内容に基づいています。

【プロフィール】

中本幸太郎さん(仮名)

1935年(昭和10年)生まれ。90歳(終戦時10歳)

家族構成 父、母、本人、弟、妹2人(ひとりの妹は終戦後誕生)。8月12日に掲載した松永佳代子さんの長兄。父は中島飛行機勤務のエンジニア

誕生後に一家で上京、終戦前年に縁故疎開、両親の出身地山形県で終戦を迎える。

電気の明かりもお風呂も分け合って…

農家を営んでいた父の実家には4人のいとことその両親、世話をしてくれる独身のおじ2人、祖父祖母という大勢の家族がいました。畑や田んぼのほかに牛や鶏も飼っていて、私はその餌やりや世話もしました。農家だけに東京に比べると食料は豊富でしたね。今のような贅沢な食事では決してないけれど、東京で配給されるような代用食ではなく、米を腹いっぱい食べられるのはうれしかったです。

ただ、夜になると、電気は一家に一灯しか使ってはいけなかったので、みんな電気がついている茶の間に集まって過ごしました。といっても60ワットの電球ひとつだから部屋の中は薄暗くて、預かりっ子の自分はさすがにその電灯の真下には居られませんでした。やっぱり一番明るい場所は一家の主の席。本を読むのが大好きだった自分にはそれが少し辛かったなあ。薄暗い部屋の隅っこで無理して本を読むものだから、あっという間に近眼になってしまいました。

風呂は井戸から汲んだ水を使って沸かすのですが、雪が降る冬場はさすがに水汲みが大変で、近所のもちまわりで風呂を沸かし、お互いにもらい湯をしていました。それも毎日ではなかったと思います。週に1、2度じゃなかったかな。「お風呂に入ってけらっしゃい」と近所の人が呼びにきてくれて、たいてい祖母に連れられてもらい湯に行きました。よその家でろうそくの明かりに照らされて、短い時間でささっと入るのです。大勢の人が入ったあとの風呂だから、お湯も相当汚れていたでしょうが、薄暗さのおかげで直視せずに済んだのはかえってよかったのかもしれません。

ノミやシラミ、一年中「かゆみ」と戦う日々

農作業をして家畜もいて、風呂には満足に入れない状態だったので当然、ノミやシラミにたかられ放題。東京では経験したことがありませんでしたから、かゆくてかゆくて本当に辛かったです。シャツを脱いで火鉢にかざすと、シャツについていたノミやシラミが飛び出してきて、火にあぶられてパチパチ音を立てて取れたのを覚えています。

ノミやシラミのほかには冬場のしもやけも辛かったことのひとつでしたね。足や手の指だけじゃなく、耳たぶなんかもしもやけになって、赤黒くただれたしもやけがぱっくり割れて痛いうえに、少しでも暖まると今度はかゆくてね。

夏は蚊とブヨ。東京には蚊はいたましたが、ブヨに刺されたのは沖ノ原が初めてで、猛烈にかゆかったです。そんなこんなで1年じゅう体をあちこち掻きむしっていました。

母が後で知って泣いた出来事

縁故疎開として父の実家には1944年の春から1945年の春まで約1年住んだことになります。1945年の春には、空襲がひどくなって東京から引き揚げてきた両親や兄弟と合流しました。

疎開中、母は私を気遣って、何度か荷物を送ったようです。衣類や身の回りのものが入っていたらしいのですが、私は全然知りませんでした。

私が親元に戻るとき、私を預かってくれた本家のおばさんが私の荷物に何枚か衣類を入れてきたんです。いとこが着ていた服だったので、おさがりなのかなと思っていたのですが、実はそれは私の母が送った洋服で、おばさんがそれをいとこに着せていたようです。おばさんには優しくしてもらっていたし、食べ物などで差別を受けた記憶はないですが、後に事情を知った母は泣いていました。

また、母は疎開先で私がいじめられるのを心配していましたが、歳が近いいとこも同じ学校に通っていたせいか、いじめられることはなかったですね。私の後を地元の子がぞろぞろとついてきて、東京の話を聞きたがりました。東京の方が勉強も進んでいたし、私も生意気だったから、ガキ大将にぶん殴られたこともありましたが、「よそ者」としての疎外感を味わったことはなかったです。

当時は地元の子は着物にモンペ、藁靴や藁草履で学校に来ていました。私は洋服にゴムの短靴。でも靴下がなかったから、ゴム靴の中に藁を敷いて履いていました。

雑巾がけやもみがらで米炊き

疎開中は小学3年の私は授業が早く終わるので、ひとつ下の女の子のいとこと2人で留守番することが多かったです。農繁期には伯母や祖母たちも農作業に出てしまうので、いとこに教えられながら2人でご飯の支度をしたり雑巾がけをしました。お米を炊くときは、かまどに薪ではなく、もみ殻をくべて炊いたのを覚えています。

私より2つ上のいとこは、家畜の牛で田んぼを耕したり、そりで肥料をまいたりしていました。もう立派な働き手のひとりだったんです。当時の子どもはよく遊びもしましたが、今よりずっと家の仕事を当たり前に手伝っていました。

東京にいる家族のことは心配ではあったけれど、預けられた父の実家にはラジオもなかったし、新聞も1日遅れで届いていたくらいなので、東京の様子は全然わかりませんでした。でも、今のようにすぐに連絡が取れていたら、東京の家族が心配でいても経ってもいられなかったでしょう。不便だったからこそ、のんびりと幸せでいられたのかもしれません。

◆次回も続けて中本さんの戦時下の教育と子どもたちの様子について聞く。

