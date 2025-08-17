「カスの買い物術」夫が投稿、妻発案の何でも安くなるテクに22万いいね「孔明現る」「たしかに！」【ママリ】

なんでも安く思えてしまう？妻の買い物術に22万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に「面白い！」「笑える」と反響があったおもしろエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような楽しいエピソードをどうぞごらんください。

くたまる(@chapikof)さんの投稿です。買い物をする際には、『お値段』は買うかどうかの大事な判断基準となりますよね。欲しかったけれど値段を見て諦めた…といった経験がある方もいるはず。





妻「わ！この傘かわいい！！」



僕「ほんとだ～」



妻「いくらだろ、5万円くらいかな？」



僕「！？！？」



妻「あ～！2300円だ～！やす～い！」



僕「！？！？！？」



妻「ふふふ…これは最初にありえない高額を予想する事で実際の値段がなんでも安く思えるカスの買い物術」



僕「カスの買い物術」

くたまるさんは奥さんと買い物をした際「なんでも安く思える買い物術」を教わったそうです。奥さんが「カスの買い物術」と名付けたその方法とは？明日からの買い物で試してみたくなるかも。

奥さんが傘を5万円だと予想した理由とは、最初に高額な予想をすることで実際の値段が安く思えるからなんですね。覚悟していた値段より安いことで、購入する心理的なハードルがグッと下がるのでしょう。欲しいけれどあと一歩が踏み出せない…という際には、使えるテクニックなのかもしれませんね。



なお、くたまるさんの奥さんは結局この傘は買わなかったそう。カスの買い物術をもってしても、奥さんのお財布のヒモは緩まなかったようです。



この投稿には「確かに！「やっす」と思ってしまった🤣」「散財界に孔明現る」といったコメントが寄せられていました。一方で、予想した値段よりも高くて驚いた…という経験がある方も。買わずに諦めたい時には、安く予想するといいのかもしれません。「カスの買い物術」ぜひ試してみたくなってしまいますね。

ベビーカーの機能発見し「痩せられなそう」ママの投稿に9900いいね

みは☺︎9m(@miii___hahaha33)さんの投稿です。小さなお子さんを連れてのお出かけは荷物も多く大変。テイクアウトした物なども、持ち歩くのは一苦労ですよね。落ち着いて座れる場所もなく、自宅に持ち帰った時には冷めていた…なんてこともあるかもしれません。



みは☺︎9mさんは、マックのポテトLがすっぽりと入ってしまう場所が、ベビーカーにあるのを見つけてしまい、今期は痩せられないと悟ったそう。明日から、お子さんとの散歩がより快適になってしまうかも？

Ⓒmiii___hahaha33

ここにマックのポテトLが入ることを学習してしまったので今期は痩せられなそう

ベビーカーのドリンクホルダーは、マックのポテトLにもぴったり。手を伸ばすとちょうどよい距離にあるので、ついつい食べ過ぎてしまいそう。「熱々のうちに食べられるのでおすすめ」と話すみはさん。お散歩中の休憩タイム、公園のベンチなどでサッと食べられていいですよね。



この投稿には「歩いて食べてカロリー消費していくのでプラマイゼロ」「とんでもない投稿を見てしまった」といったコメントが寄せられていました。確かに歩いてお散歩する分、カロリー消費はしそうですよね。他にも「もう1つつければドリンクがつけられる」という有益なアドバイスも。



思わず笑ってしまう素敵な発見をつづる投稿。皆さんも、ぴったりおさまる物を探してみてはいかがでしょうか？

衝撃のフォルム！飾り切り初挑戦に6.3万いいね

Ran(パンの人)(@konel_bread)さんの投稿です。イベント用の料理やおせちなどで、飾り切りをする人もいるのではないでしょうか。



ただ、今回投稿された飾り切りは「そうきたか！」と、うなりたくなるおもしろいでき上がりです。さて、投稿者が作った飾り切りの内容とは？

©konel_bread

蒲鉾の飾り切りに初挑戦

なんと衝撃的なフォルム！かまぼこで歯を作るなんて、斬新なアイデアですよね。この投稿には「思ってたんと違う」「鶴とか花かと思ったら、口！」「おせちに入っていたら泣く」などのリプライがついていました。



思わずギョッとする飾り切りですが、ユーモア重視のパーティー向けにはいいかも。盛り付けの工夫をしてみたくなる、楽しい投稿でした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）