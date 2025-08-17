カービィカフェで楽しもう♪期間限定「スターリーワールド」体験

カービィカフェ全店（TOKYO／OSAKA／HAKATA）では、2025年8月28日(木)～2026年3月31日(火)まで、人気ゲーム「星のカービィ ディスカバリー Nintendo Switch 2 Edition ＋ スターリーワールド」をテーマにした新作メニューを期間限定で提供します。カービィと冒険気分を楽しもう♡

キラキラ流星ケーキで冒険気分

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」は、いちご味のブランマンジェでスポンジをコーティングしたくるまほおばりカービィと、流星ゼリーや金平糖で彩られたグラスデザートがセット。

ゲーム『星のカービィ ディスカバリー』のワドルディカフェを再現しつつ、新世界を駆け抜けるカービィの冒険をリアルに楽しめる2,992円(税込)のスペシャルメニューです。

ふしぎな空のライムドリンク

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

「スターリーワールド ～はじまりの流星～」1,628円(税込)は、ゲーム内のゆらめく新世界の空をイメージしたライム香るドリンク。

ゼリーやかき氷で流星のきらめきを表現し、青いクリームと混ぜるとふしぎな見た目に。見た目も味も楽しめる、カービィカフェならではの期間限定ドリンクです。

© Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

星のカービィと過ごす特別な時間

カービィカフェ全店で楽しめる期間限定メニューは、ゲーム最新作をモチーフにした「ヘンケイ！くるまほおばりケーキ キラキラ流星Ver.」2,992円(税込)と「スターリーワールド ～はじまりの流星～」1,628円(税込)の2種。

カービィと一緒に新世界を冒険する気分を味わえる、見た目も可愛いスペシャルな体験です。期間中にぜひカービィカフェで楽しいひとときを満喫してください♡