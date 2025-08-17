Osaka Metro中央線の終着駅である夢洲駅は、大阪・関西万博東ゲートの最寄駅です。万博に訪れる約7割がOsaka Metro中央線を使うとあって、夢洲駅はいつも混雑しています。



【写真】「予約なしですぐ入れる」万博インドネシア館が突如トレンド入り→その後、変化は？

ところで、夢洲駅にある運賃表を見ると、隣駅のコスモスクエア駅まで330円を要します。Osaka Metroの初乗りは190円です。なぜ、コスモスクエア〜夢洲間の運賃は330円もするのでしょうか。



Osaka Metroの運賃の仕組み

コスモスクエア〜夢洲間の運賃を見る前に、Osaka Metroの運賃の仕組みを解説します。Osaka Metroの運賃は区間制です。初乗り（3キロ以下）は190円、2区（3キロ超〜7キロ以下）は240円、3区（7キロ超〜13キロ以下）は290円、4区（13キロ超〜19キロ以下）は340円です。



コスモスクエア〜夢洲間は3.2キロですから、本来なら240円です。しかし、実際の運賃は90円も高い330円となっています。



加算運賃の背景は？

コスモスクエア〜夢洲間の運賃330円の背景には、同区間における設備投資や線路使用料が挙げられます。コスモスクエア〜夢洲間の総事業費は1000億円を超えます。



このうち、土木構造物・エレベーター・エスカレーターなどのインフラ部のコストは大阪市（大阪港湾局）が持ちます。



一方、軌道・駅舎の建築仕上げ・電力施設・車両などのインフラ外部のコストはOTS（大阪港トランスポートシステム）とOsaka Metroが持ちます。



OTSは大阪市が出資する第三セクター鉄道事業者で、Osaka Metro中央線・大阪港〜夢洲間、ニュートラム・コスモスクエア〜トレードセンター前間の鉄道施設を保有しています。ただし、OTSは車両を持たず、自社では運行しません。



大阪港〜コスモスクエア間、コスモスクエア〜トレードセンター前間は、OTSが鉄道施設を保有する第三種鉄道事業者、Osaka Metroが運行を担当する第二種鉄道事業者となっています。



2000年、OTSは路線を保有し、自社で運行する第一種鉄道事業者として、コスモスクエア〜夢洲〜舞洲〜新桜島間の事業許可を取得しました。2023年、Osaka MetroとOTSとの間で鉄道施設使用協定書を締結。Osaka Metroは第二種鉄道事業者として、参画することになりました。



コスモスクエア〜夢洲間において、OTSは第一種鉄道事業者ですが、自社車両は持たず、運行は行いません。線路などのインフラ外施設を保有・管理する存在です。



Osaka MetroはOTSに線路使用料を払った上で、第二種鉄道事業者として、運行を担当しています。



なお、OTSが事業許可を取得している夢洲〜新桜島間については、2025年8月現在、着工には至っていません。



加算運賃は受益者負担

コスモスクエア〜夢洲間の単独事業で考えた場合、普通運賃のみでは、Osaka Metroが受け持つ設備投資のコスト、OTSに支払う鉄道使用料を賄うことが難しい状況です。そのため、受益者負担の観点から、「加算運賃が必要」という判断に至りました。



また、Osaka MetroとOTSが保有する施設の減価償却期間は20年前後です。20年で累積損益を黒字化するという計画に基づき、「90円」という額が決まりました。



なお、Osaka Metroが販売する1日乗車券「エンジョイエコカード」は、コスモスクエア〜夢洲間では利用できません。



（まいどなニュース特約・新田 浩之）