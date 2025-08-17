Éã¤Ï3Ç¯Á°¤ËÀÂµî¤·¤¿Ì¾ÇÐÍ¥¡ÖÃ¯?¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤°ã¤¦¡×¿·¥Ø¥¢¤Î48ºÐ¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶ÄÅ·¡Ö¤¹¤Ã¥¹¥´¤¤!?°ìµ¤¤Ë¡Ä¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡Ö¤¨!!!ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë!¡×¶Ã¤¤ÎÀ¼¡Ä
¡¡2022Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ì¾ÇÐÍ¥¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¿Íµ¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÈäÏª¤·¤¿¿·¥Ø¥¢¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖNew Hair¡×¤È¥Ï¥µ¥ß¤Î³¨Ê¸»úÉÕ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢¿·¤·¤¤È±·¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤ÏÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¡£À¾¶¿µ±É§¤µ¤ó(µýÇ¯75)¡á¼¯»ùÅç¸©Ã«»³»Ô½Ð¿È¡á¤òÉã¤Ë»ý¤Ä48ºÐ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤«¤±¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥«¥Ã¥È¡£¤À¤ó¤À¤ó¥Ñ¥Ã¥Ä¥ó¥Ü¥Ö¤Ë¶á¤Å¤¤¤ÆÍè¤¿¡×¤È¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢Ã»¤¯Â·¤¨¤¿È±¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿¨¤ë»Ñ¤òÆ°²è¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö²¿Ç¯¤«¤Ö¤ê¤ËÊÕ¸«¤¨¤ß¤ê¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤±¤É¡¢Ã¯? ¤Ã¤Æ¤°¤é¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬°ã¤¦¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡×¡Ö¿§µ¤¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡Ö¤«¡¢¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡¢¡¢¡¢¡×¡Ö¤¹¤Ã¥¹¥´¤¤!? °ìµ¤¤Ë¥Ü¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤¥¡¼¡×¡Ö¤¨!!! È±·¿! ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë! ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë Ç¯¤ò½Å¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¤§¡Á¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£