1917年に誕生した「CONVERSE」（コンバース）を代表するアイコン「ALL STAR」（オールスター）と、「たべっ子どうぶつ」がコラボレーションしたアイテムが、8月22日（金）から発売される。

1978年の発売以来ロングセラーのビスケット「たべっ子どうぶつ」（ギンビス）とコラボした今回は、どうぶつや、ビスケットをモチーフにしたスニーカーが、親子でおそろいを楽しめるファミリーペアモデルやベビーモデルで登場している。

CONVERSEの永久定番とも言えるスニーカーとコラボした「ALL STAR HI / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラック 9900円）は、タンにコラボオリジナル織ネームが付けられ、どうぶつさんたち（ぞうさん、らいおんくん、うさぎさん、ねこさん）が左右にプリントされている。

「ALL STAR HI / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラック 9900円）

ビスケットをイメージした「ALL STAR BS SLIP OX / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：オフホワイト 9900円）は、テープやトウキャップにどうぶつ型ビスケットのラバーパーツが付けられ、紐を通しても履ける2WAY仕様となっている。

「ALL STAR BS SLIP OX / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：オフホワイト 9900円）

親子でおそろいを楽しめるキッズモデル「CHILD ALL STAR V-1 HI / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラック 7480円）も登場。「CHILD ALL STAR BS Z HI / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：オフホワイト 7480円）は、ブラウンのテープラインやタンネームと総柄プリントでビスケットを表現している。

「CHILD ALL STAR V-1 HI / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラック サイズ展開：15.0〜22.0cm ハーフサイズなし 7480円）

「CHILD ALL STAR BS Z HI / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：オフホワイト サイズ展開：15.0〜22.0cm ハーフサイズなし 7480円）

ベビーモデルもラインアップする。ベルトタイプの「BABY ALL STAR V-1 / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラック 6930円）、どうぶつ型ビスケットの総柄がデザインされた「BABY ALL STAR BS V-1 / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：オフホワイト 6930円）は、ベルトにも「たべっ子どうぶつ」のネームが入っている。「BABY RS / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラウン 6930円）は、ワッペンとカラーリングでビスケットをイメージしている。

「BABY ALL STAR V-1 / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラック サイズ展開：12.0〜15.0cm 6930円）

「BABY ALL STAR BS V-1 / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：オフホワイト サイズ展開：12.0〜15.0cm 6930円）

「BABY RS / TABEKKO DOUBUTSU」（カラー：ブラウン サイズ展開：13.0〜17.0cm 6930円）

スニーカーのカートンは、「たべっ子どうぶつ」がデザインされたコラボオリジナル仕様となっている。

コラボオリジナルのカートン

CONVERSEの「ALL STAR」と「たべっ子どうぶつ」がコラボレーションしたアイテムは、8月22日（金）から順次発売予定。