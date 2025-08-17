【今週の運勢】8月18日（月）〜8月24日（日）の運勢第1位は射手座！　明翁ヘカテの12星座週間占い

新しい1週間が始まります。今週の運勢はどうなるのでしょうか？ 8月18日（月）〜8月24日（日）の運勢を、明翁ヘカテの12星座週間占いでチェックしましょう！

第1位★射手座

運勢第1位！ 「未来を先取りする」がテーマの1週間。今週は、まだ誰も試していないことや、新しい習慣づくりに挑戦するチャンス。小さなことでも、自分なりの新ルールや新アイデアを生活や仕事に取り入れると、思った以上に早く結果や変化が訪れそう。流行を追うより、一歩先の未来を自分でつくる意識を持つと吉です。

第2位★乙女座

運勢第2位！ 今週は「次のステージを迎える準備」のとき。これまで走り抜けてきた勢いや成果を、いったん静かに振り返る時間を作ってみましょう。新しいステージの夜明けはすぐそこ。焦って動くよりも、視野を広げて「これからの自分」を思い描くことが大切です。

第3位★天秤座

運勢第3位！ 「遊び心が未来を動かす」1週間。真剣な話し合いも、ちょっとしたジョークや遊び心が加わることで、場の空気がやわらぎ、不思議といい方向へ進みそう。今週は「全力で楽しむこと」を自分に許可してみて。気軽なイベント参加や趣味の集まりから、思わぬご縁や新しい計画が生まれる可能性が大です。

第4位★牡羊座

今週は「あなたらしい火花が、誰かの心に灯をともす」タイミング。目立つつもりがなくても、あなたが楽しそうに何かに夢中になっている姿が、周りの人のインスピレーションになります。何気ない発言や趣味の話、無意識なオシャレも、人々にいい刺激を与える予感。

第5位★水瓶座

「境界線の美学」を磨いてみて。今週は、自分と他人の領域を上手に線引きしながら、心地よい距離感を保つことで運気が整っていきそう。人に合わせすぎず、かといって突き放すこともなく。あくまで自分のリズムを守りながら必要なときだけ鮮やかに関わる……そんな軽やかな在り方が、自然とあなたを輝かせていきそう。

第6位★魚座

今週のテーマは「余白を愉しむ」。あえて予定を詰め込みすぎず、空白の時間に身を委ねることが運を呼び込む星回り。静かな時間や移動の合間にこそ、新しい発想やインスピレーションが降りてきそう。予定が空いたら「何かしなきゃ」ではなく、そのまま流れに任せて。

第7位★双子座

今週は「日常に遊びを仕込む」がテーマ。通勤ルートを変える、普段は選ばない色の服を着る、食べたことのないジャンルのランチを試すなど、小さな変化が、想像以上の刺激をもたらす予感。変化を怖がるより、「どうせなら楽しもう」という姿勢を大事にしてみて。

第8位★獅子座

「自分色を遠慮なく出す」がテーマの1週間。周囲に合わせすぎると、せっかくの個性がぼやけてしまう時期です。今のあなたの感性や価値観は、人を惹きつける力を強力に持っています。服や言葉、ふるまいなど、あらゆる場面で「あなたらしさ」を意識してみて。

第9位★山羊座

テーマは「静かな革新」。今週は、大きな変化を狙うよりも、日常の中にほんの少しの新しい風を吹き込むことが運気を引き上げます。信頼関係やルーティンは守りつつ、その中にスマートな工夫や新しいアプローチを織り交ぜてみて。控えめながらも確かな変化が、新しい方向性を切り拓いていくことに！

第10位★蠍座

今週は「小さな環境変化にフォーカスしたい」星模様。部屋の模様替えや通勤ルートの変更など、ほんの少しの修正が流れに変化をもたらしそう。新しいカフェや公園など、普段の生活圏の外に足を伸ばすと、偶然の出会いやアイデアが生まれやすくなります。

第11位★牡牛座

今週は「新しい風を生活に吹き込んでいく」星模様。いつもと同じ道ではなく、あえて違う道を歩いてみる、行ったことのない店に入ってみるなど、小さな冒険が大きな発見を連れてきてくれる予感。行動範囲や人間関係に少し風を入れることで、意外な楽しみや新しい可能性が見えてきます。

第12位★蟹座

今週は「人と人をつなぐ架け橋」がキーワードに。あなたが紹介したり、つなげた人同士がいい関係を築いていったりするなど、思わぬ形で喜ばれる場面がありそうです。人とのやりとりにちょっとした一言や笑顔を添えることで、いいエネルギーの循環が期待できそう。

（明翁ヘカテ）

