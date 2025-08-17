ルルルンと&honey再びコラボ。華やぐ牡丹の香りをまとったヘア＆スキンケアアイテムが登場

Dr.ルルルンは、フェイスマスクブランド「ルルルン」と、ヴィークレアが展開するハチミツ美容ブランド「&honey」コラボレーションアイテムを、2025年8月11日から数量限定で販売しています。

「出雲生まれの縁結びルルルン」限定版

「毎日するヘアケア」「毎日使えるフェイスマスク」から、もっとうるおいを届けたいというルルルンと&honey共通の想いで始まったコラボレーション第2弾。

素敵な縁を結んでほしいとの願いを込め、「出雲生まれの縁結びルルルン」と「＆honey Melty」がコラボレーションしました。華やぐ牡丹の香り付きアイテムが、特別感のあるバスタイムを演出します。

＆honey×LuLuLunのコラボレーションセットに同梱のフェイスマスクは、いつもは限られた地域でしか手に入らない「出雲生まれの縁結びルルルン」の限定版。

乾燥した肌をみずみずしくうるおす保湿成分「ボタンエキス」、肌のキメを整え、ふっくらとした弾力肌に整えるハリ・ツヤ成分「ハイブリッドローズエキス」、肌をうるおいで満たし、キメを整える保湿成分「ハトムギエキス」を配合しました。

ピュアで可憐な縁結び牡丹のフェイスマスクで、みずみずしく無垢な"輝き肌"へと導きます。

・アンドハニー メルティ ルルルン モイストリペア ペアセット

内容は、シャンプー本体1個（440mL）、ヘアトリートメント本体1個（445g）、フェイスマスク1枚（30mL）。

価格は3080円。

・アンドハニー メルティ ルルルン モイストリペア ヘアオイル3.0

内容は、ヘアオイル1本（100mL）。

価格は1540円。

取り扱いの詳細は&honey公式ページを確認してください。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部