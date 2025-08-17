SNSで話題のホラー作品！人に捨てられた“物”が集まってくる？ひっそりと佇む一軒骨董屋が舞台【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
住宅街にひっそりと佇む一軒の骨董品店があった。そこには人に捨てられた“物”たちが集まってくる。ある日、遠路はるばる祖母にもらった“土鈴(どれい)”を売りに若い母親がやってきた。聞けば、深夜になると勝手に“カランカラン”と音が鳴るのだという。気味が悪く、息子も怖がって寝てくれず困り果て、人づてに「“こういうの”を買い取ってくれる店がある」と聞き、訪ねてきたらしい。本作を描いた作者の赤風よしお(@gurast)さんは、社会人として働きながら、趣味として一次創作の長編ファンタジー漫画をSNSにて連載中。初のホラー作品と思えない完成度に驚きつつ、さらに詳しく話を聞いてみた。
骨董屋の主人「氷室」はいわく付きの土鈴を買い取った。その夜に土鈴が「からん」と鳴り、深夜に近づくにつれ音は激しさを増していった。本来厄除けや魔除けのお守り・縁起物とされてきたはずの土鈴。作中で描かれるその土鈴が鳴る理由には思わずゾッとする。
本作「一方通行」は社会人として働きながら趣味としてSNSで漫画を連載中の赤風よしおさんが描いている。ファンタジー作品が多い赤風さんは「もともとホラー作品は好きで人の作品を拝見することはありましたが自身で作ったことはなく、本作が初めてのホラー作品となります」と教えてくれた。初のホラー作品ということだが、完璧な完成度となっている。
ホラー作品に取り組むにあたって「自分が思い描く恐怖を表現できるかを試みた作品です。自分には『恐怖とは理解できないこと』という自論があり『勝手に定義付けをして納得する人間』と『ただあるようにあるだけの物』との齟齬や理不尽から生まれるものもひとつの恐怖なのでは？と考え、骨董屋の主人氷室の視点からストーリーを作りました」といい、作品の見どころについても教えてくれた。
また「『物は儚く尊いもの』という主人公とは別に、物の本質を語る存在が重要だと思い了承を得て知人をお借りした経緯があります」と多方面からの視点で読み込めるように工夫したとも話していた。
骨董屋「白滝堂」には人に捨てられたさまざまな物が集まってくる。どんないわくつきの物が集まってくるのかシリーズ化に期待が高まる本作をぜひ読んでみてほしい。
取材協力：赤風よしお(@gurast)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。