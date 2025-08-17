服に合わせやすいシックなカラーと軽やかな歩き心地！【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
歩きやすい機能性に優れた何にでも合う万能デザイン!【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ウォーキングシューズの代表モデル「Fresh Foam Walking 880 V6」に、カジュアルファッションに合わせやすい落ち着いた色でまとめた新色が登場。
快適に歩くために卓越したクッション性を提供する、ウォーキング仕様のFresh Foamミッドソールを搭載。
環境に配慮した素材を採用した新定番モデル。
防滑性、耐久性、屈曲性に優れたアウトソール。
安定性を確保するかかとのCRカウンターが毎日の自然な歩行をアシスト。
