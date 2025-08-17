今日17日は、東北から九州の127地点で最高気温が35℃以上の猛暑日となりました(※午後4時まで)。年間の猛暑日日数最多記録を更新中の仙台では、今日17日は8月5日以来12日ぶりの猛暑日となり、さらに記録をのばしました。明日18日も東日本から西日本で猛烈な暑さとなる所があり、お盆休み明けで久しぶりに仕事に戻る人にとっては、全国的に酷な暑さになりそうです。

今日17日 猛暑日は127地点 最高は鳩山(埼玉)の37.9℃

今日17日は東北の太平洋側や東日本から西日本の広い範囲で強烈な日差しが照り付け、猛烈な暑さとなりました。今日17日、午後4時までに最高気温が35℃以上の猛暑日となったのは、127地点で、昨日16日の108地点よりも多くなりました。



午後4時までの最高気温は、高い順に、1位は鳩山(埼玉)で37.9℃、2位は豊田で37.7℃、3位は大月(山梨)で37.6℃でした。

仙台は年間の猛暑日日数 最多記録を更新中

仙台では、今日17日、午後4時までの最高気温は35.2℃で、8月5日以来、12日ぶりの猛暑日となりました。



仙台では、今年7月29日に今年8回目の猛暑日となり、年間の猛暑日日数がそれまで最多だった2023年の7日を超えて記録更新。その後、8月5日に9回目、今日17日に10回目の猛暑日となり、最多記録をのばしています。今週は35℃予想の日もあるため、このあとさらに記録を更新する可能性があります。

明日18日も東〜西日本で猛烈な暑さ

明日18日は全国的に晴れる所が多く、強い日差しが降り注ぐでしょう。東日本から西日本では、明日18日も猛暑になる所が多い見込みで、日中の最高気温は、名古屋で38度、岡山で36℃、東京都心と富山で35℃の予想です。関東の内陸では、40℃近い予想の所もあり、危険な暑さとなりそうです。仙台は、明日18日の最高気温は34℃でしょう。お盆休み明けで久しぶりに仕事に戻る人にとっては、酷な暑さとなるため、より一層、熱中症対策を心がけてください。