◇セ・リーグ 巨人1―3阪神（2025年8月17日 東京D）

巨人が本拠・東京ドームで阪神に史上初の屈辱となるシーズン9敗目を喫した。今季の伝統の一戦成績は6勝15敗。チームは10日ぶりに再び借金1となった。阿部慎之助監督（46）は試合後、今季最大となる13ゲーム差に開いたが「まだ優勝は0％になったわけではないんでね。そこは諦めちゃいけないと思いますし、これからまた全部勝つつもりでやるしかない」と語った。

2点を追う9回。大城卓、中山が連打でつくった無死一、二塁のチャンスだったが、次打者席で素振りをする坂本を一度ベンチに引き揚げさせ代打として送り込んだ増田大がスリーバント失敗。この日、今季初となる猛打賞を5回までに決め、反撃の4号ソロを放っていた丸が二飛に倒れた2死一、二塁で代打・坂本を選択したが、空振り三振で無念のゲームセットとなった。

阿部監督は、相手を上回る10安打を放ちながらも丸のソロで挙げた1点だけに終わった打線について「あと1本出なかったらどうしようもないからね。何本ヒット打とうがね。点が入んなきゃどうしようもない」とピシャリ。犠打を決められなかった増田大に対しても「ああいう（場面でのバントは）決めなきゃいけないね…まあ凄い難しいんだけど」と厳しい言葉を並べた。

さらに、報道陣から安打は出るが、なかなかランナーを還すことができない現状について問われると「そういうのができたら勝てるだろうし、できなかったら負ける」と表情を曇らせた。

「とにかくもう前向いてね、やるしかないです」。そう言葉を絞り出した指揮官は「これだけね…阪神にやられっぱなしですけどね。まだ優勝は0％になったわけではないんでね。そこは諦めちゃいけないと思いますし、これからまた全部勝つつもりでやるしかないんでね。はい、頑張ります」と必死に前を向いた。