¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡ß¡½0¥í¥Ã¥Æ¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬¡¢ËÒ¸¶ÂçÀ®¤Î¥µ¥è¥Ê¥éÅ¬»þÂÇ¤Çº£µ¨5ÅÙÌÜ¤Î¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¸ß¤¤¤ËÌµÆÀÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿9²ó¡£ÀèÆ¬¶áÆ£·ò²ð¤¬»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÂåÁö½ïÊýÍý¹×¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¡¢ËÒ¸¶Âç¤ÎÂÇÀÊ¤Ç»°Åð¤òÀ®¸ù¡£Ä¾¸å¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÍ¦µ¤¤Î¤¤¤ë¥¹¥Á¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇËÒ¸¶¤â³Ú¤ËÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ËÜÅö¤Ë½ïÊý¤ÈËÒ¸¶¡ÊÂç¡Ë¤¬¥×¥í¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡×¤ÈÎ¾¼Ô¤ò·ã¾Þ¡£
¡¡½ïÊý¤Ïà1·³´·¤ìá¤ò»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢2·³ºÆÄ´À°¤ò·Ð¸³¡£15Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤«¤éºÇÃ»¤Ç1·³¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤È¡¢Æ±Àï¤Ç¤Ï¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤¹¤ëÆâÌî°ÂÂÇ¡£17Æü¤â¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤Ë¹×¸¥¤·¡¢»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤³¤Î¥«¡¼¥É¤Î2¾¡¤ÏÈà¤Î³èÌö¤¬Âç¤¤¤¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£