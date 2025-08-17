【中銀チェック】NZ中銀は利下げ再開へ



20日11時にニュージーランド準備銀行(中央銀行)の政策金利発表があります。昨年8月に利下げを開始したNZ中銀は、前回7月の会合で7会合ぶりに政策金利を据え置きました。もっとも声明で「NZ中銀の委員会は、中期的なインフレ圧力が予想通りの緩和を続ける場合、政策金利をさらに引き下げる可能性がある」との姿勢を示し、追加利下げを示唆しました。



今月7日に公表されたNZ中銀四半期報告では、2年後の期待インフレ率が2.28%となり、前期の2.29%から小幅ながら鈍化しました。1年インフレ見通しも2.41%から2.37%に鈍化しています。こうした状況から今回のNZ中銀は利下げがほぼ確実視されています。短期金利市場では90%以上が現行の3.25%から3.00%への利下げを見込んでいます。エコノミストなど専門家の予想もほとんどが0.25%利下げとなっています。



市場予想通り0.25%利下げとなった場合、注目は声明などで今後の利下げ継続がどこまで示されるかとなります。今のところ市場は65%程度が年内の追加利下げを見込んでいます。追加利下げへの姿勢を強調してきた場合、年内追加利下げ期待が高まる形でNZドル売りとなる可能性があります。



MINKABUPRESS 山岡





