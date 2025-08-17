¡ÖÌ¿¤òÍî¤È¤¹´í¸±¤â¡×¾×·â¤Î¼ð¤ì¤¿¼ê¡Ä28ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö»ØÆ°¤«¤Ê¤¤¡×¼Ì¿¿¤Ë¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¾É¤¹¤®¤Æ¡×
»Ø¤ò¹¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¡Ä
¡¡¥Ú¥Ã¥È¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿28ºÐ½÷À¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¾×·â¤Î±¦¼ê¤òÈäÏª¤·¡¢¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·ì±Õ¸¡ºº¤Î·ë²Ì´¶À÷¾É¤Î¿ôÃÍ¤¬10.3¤Ç ÉáÄÌ¤Ï0.3¤À¤½¤¦¤À! Çò·ìµå¤â1ËüÄ¶¤¨¤Æ¤ë! ´°Á´¤Ê¤ëËªãÝ¿¥±ê¡£1½µ´Ö2¼ïÎà¤ÎÅÀÅ©À¸³è¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë!¤ß¤ó¤Ê¤â¥Ú¥Ã¥È¤Ë³ú¤Þ¤ì¤¿¤é1Ê¬°Ê¾åÀö¤Ã¤ÆÉÂ±¡¤Ø¹Ô¤³¤¦! »ä¤Ï»Å»öÍ¥Àè¤·¤Á¤Þ¤Ã¤Æ·ë¹½¹ó¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈX¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ú¥Ã¥È¤Ë³ú¤Þ¤ìËªãÝ¿¥±ê(¤Û¤¦¤«¤·¤¤¨¤ó)¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤ÏRaMu¡£ÅÀÅ©Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡RaMu¤Ï¡¢¥ß¡¼¥¢¥¥ã¥Ã¥È¤Î¥á¥í¤È¥Ë¥¢¤Î2É¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤Ç¤Ïµº¤ì¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÄË¡¹¤·¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿±¦¼ê¤Î´µÉô¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¡£¿Æ»Ø¤È¿Í¤µ¤·»Ø¡¢¾®»Ø¤·¤«³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È³¨Ê¸»ú¤ò»È¤Ã¤Æ¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡16Æü¤Ë¤Ï¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º»ØÆ°¤«¤Ê¤¤¤·¤á¤Á¤ã·ãÄË¤À¤±¤É¡¢¼ð¤ì¤Ï·ë¹½°ú¤¤¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¡¢¤ä¤äÀÖ¤ß¤¬¤Ò¤¤¤¿±¦¼ê¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖËªãÝ¿¥±ê¤ÏçÓ¤á¤¿¤é¥¢¥«¥ó¡£ »à¤Ì²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ Éô°Ì¤òÀÚÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£ ÉÔ°Â¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ!¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë½Å¾É¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¿´ÇÛ¡×¡ÖRaMu¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤ÁÎÉ¤¯Ê¬¤«¤ë¡£ ¼«Ê¬¤â´Å¤¯¸«²á¤®¤ÆÃÏ¹ö¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£