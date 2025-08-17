乃木坂46久保史緒里、視覚障がいの少女と“ピアノ連弾”に挑戦 演奏に合わせメンバーがパフォーマンス
【モデルプレス＝2025/08/17】8月30日〜31日にかけて日本テレビ系で放送される「24時間テレビ48」は、同日有明アリーナ（東京・有明）にて「Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ」を開催。乃木坂46の久保史緒里が8月31日、視覚障がいの少女・百里（ゆり）さんとピアノの連弾に挑戦し、その様子を生放送で届ける。
【写真】ピアノを演奏する久保史緒里
ラジオのチャリティー企画を通して百里さんと出会い、交流を続けている久保。百里さんは、3歳からピアノを始め、将来はピアニストを目指している。小学生のころ視覚障がいが進み、両目が見えづらくなった。視覚障がいになって以来、その障がいを誰にも知られないように過ごしていた百里さんは、ある日、車のラジオから流れてきた乃木坂46の曲を聞き、すぐにファンに。リスナーとしてラジオを楽しんでいたあるとき、乃木坂46のチャリティー企画が発表された。
企画に参加すれば、“大好きな乃木坂46に会える！”と思ったものの、そのためには自分に視覚障がいがあることをラジオで伝えなければならない。悩んだ百里さんは、憧れの乃木坂46に会いたい一心で、勇気を出してラジオに出演することを決心した。
その出演をきっかけに、障がいを隠さず堂々としていいと、考え方が前向きに変わっていった百里さん。久保との交流は続き、2025年、2人がチャリティーライブのステージで、ピアノの連弾に挑戦する。連弾とは1つのピアノを2人の奏者で同時に弾くという演奏方法。ただ、それぞれにピアノを弾くだけではなく、2人の息がぴったりと合っていなければならない。挑戦する曲は、乃木坂46の「きっかけ」。ラジオの出演をきっかけに出会った2人がピアノを奏で、その演奏に合わせてメンバーがパフォーマンスする。
「Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ」は支援を必要とする子どもたちへのチャリティーを目的とした音楽イベント。2日目の8月31日には &TEAM、THE RAMPAGE with 「ランラン・ダンス天国」高校生ダンサー、NiziU、乃木坂46が出演し、その模様が「24時間テレビ」の放送でも一部中継される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久保史緒里、視覚障がいの少女とピアノ連弾に挑戦
◆「Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ」
