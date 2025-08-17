17日（日）、ちゅ〜るスタジアム清水でのウエスタン・リーグ、対くふうハヤテ戦。阪神の先発投手は門別啓人、対するくふうハヤテの先発投手は田村朋輝。

阪神は3回表、先制に成功。野口恭佑の二塁打で無死二塁とし、戸井零士は外野フライに倒れたが、失策により二塁ランナーがホームにかえり先制。さらに佐野大陽の安打などで二死一塁とすると、福島圭音がライトへの2ランを放ち2点を追加。3点をリードする。

4回表、榮枝裕貴が安打で出塁後、牽制悪送球で進塁するなど一死三塁とし、渡邉諒の適時打で1点を追加。4対0とした。

5回裏、門別はランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

6回裏、ここで投手交代となり、2番手・畠世周が投入される。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

7回表、四球で出塁した渡邉を三塁に置き、戸井の打席でボークにより1点を追加。リードを5点とした。

7回裏に3番手の島本浩也、8回裏に4番手の石黒佑弥、9回裏に5番手の工藤泰成が上がり、くふうハヤテ打線を三者凡退に打ち取った。

阪神はくふうハヤテに5対0で完勝。

