【U18日清食品トップリーグ2025】慶誠「粘り強く挑み、後輩につなぐ」

U18世代の育成・強化の充実を目的に2022年から開催されている「U18日清食品トップリーグ」。今年度は8月23日から11月16日までの期間に開催され、女子はインターハイを4年ぶりに制した桜花学園高校（愛知県）や大会2連覇中の京都精華学園高校（京都府）をはじめ、全国トップレベルの強豪が集結する。大会のスタートを前に出場チームにアンケートを実施し、その回答をもとに大会への意気込みや目標などを紹介する。

◆格上相手に攻め気を貫く

慶誠高校（熊本県）は2年連続2回目の出場。右田卓也ヘッドコーチは「昨年の結果で出場できた。このような大舞台でバスケットができることに感謝し、全力を尽くす」と意気込みを語る。身長は昨年より小さいが、チーム力で粘り強く戦い、エースの陽本麻生を中心に得点を狙う。全ての相手が格上だと捉え、「1試合ごとの学びを大切にしたい」と述べた。

キャプテンの澤田樹奈は「先輩たちが出場権を残してくれたことに感謝している。強豪と試合できる環境が楽しみ」と語る。インターハイでの悔しさを胸に、苦しい展開でも盛り上げ役となり、勝負どころでは得点を取りに行く姿勢を貫く構えだ。「勝ちに行くのはもちろん、後輩にバトンをつなぎたい」と力を込め、意識する相手には京都精華学園高校（京都府）を挙げ、「昨年のウインターカップ、今年のインターハイでの悔しい結果を晴らしたい」と話した。

【U18日清食品トップリーグ過去の成績】



2024年：4位（4勝3敗）



2023年：不出場



2022年：不出場