Æ£°æ É÷¡¢±Ñ¸ì»ì¤Ç¤è¤êºÝÎ©¤Ä¡È¤é¤·¤µ¡É¤È¿Í´ÖÌ£¡¡¡ÖLove Like This¡×ÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤ËÆÏ¤±¤ë°¦¤Î¸ÀÍÕ
¡¡8·î17Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ£°æ É÷¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡ÛÆ£°æ É÷¤¬¥é¥Ö¥¹¥Èー¥êー¤ò±é¤¸¤ë¡ÖLove Like This¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Ë
¡¡Æ£°æ¤È¤¤¤¨¤Ð7·î¤«¤é¡ØFUJII KAZE EUROPE TOUR 2025¡Ù¡ØFUJII KAZE NORTH AMERICA TOUR 2025¡Ù¤ÈÂê¤·¤¿¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¦ËÌÊÆ¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥í¥Ã¥Æ¥ë¥À¥à¤Ç³«ºÅ¤Î¡ØNN North Sea Jazz Festival¡Ù¤ä¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥·¥«¥´¤Î¡ØLollapalooza¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿³¤³°¤Î²»³Ú¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¤Ë¤ÏÁ´¸ø±é¥¢¥êー¥Ê²ñ¾ì¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ø¥êー¥Á¤¹¤ëÆüËÜ¥Ý¥Ã¥×¥·¥ó¥¬ー¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê³èÌö¤ò¸«¤»¤ëÆ£°æ¤¬¡¢À¤³¦Åª¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¥Ó¥êー¤ÎÍèÆü¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤â¤Ï¤äÉ¬Á³¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£Æ£°æ É÷¤È¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤¬î°íð¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤À¤±¤ÇÆüËÜ¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ£°æ É÷¤Ï9·î5Æü¤Ë¥Ë¥åー¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØPrema¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£2022Ç¯¤Î¡ØLOVE ALL SERVE ALL¡Ù°ÊÍèÌó3Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÏÁ´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£6·î13Æü¤Ë¡ØPrema¡Ù¤Î¥êー¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖHachikō¡×¤ËÂ³¤¡¢8·î1Æü¤Ë¤Ï¡ÖLove Like This¡×¤¬ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖLove Like This¡×¤ÏÆ£°æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡£¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×Ä´¤Î·Ú¤ä¤«¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¶Á¤¯¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Á´ÊÔ±Ñ¸ì»ì¤ÇËÂ¤¬¤ì¤ëÆ£°æÎ®¤Î°¦¤Î¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿1¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÒI'll never find another love like this it's true ¡Ê¤³¤ó¤Ê°¦¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤¤äËÜÅö¤Ë¡Ë¡Ó
¡ÒInto your sweet silver lining¡Ê¤¢¤Ê¤¿¤Î´ÅÈþ¤Ê´õË¾¤Î¸÷¤Ø¤È¡Ë¡Ó
¡ÒThere¡Çs no way to escape from heaven¡ÊÅ·¹ñ¤«¤é¤ÎÈ´¤±Æ»¤Ê¤É¤Ê¤¤¡Ë¡Ó
¡ÒFinally here we are¡Ê¤Ä¤¤¤Ë»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¡Ë¡Ó
¡¡±Ñ¸ì»ì¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ò¤³¤ó¤Ê°¦¤Ï¤â¤¦ÆóÅÙ¤È¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Æ£°æ¤é¤·¤¤Î¨Ä¾¤Ê¿Í´ÖÌ£¤¬°î¤ì¤ë¥Õ¥ìー¥º¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤Þ¤¿¡¢Æ£°æ¤é¤·¤¤¿ÀÀ»¤Ê¥Õ¥ìー¥º¤â·òºß¡£¤³¤Î¥Õ¥ìー¥º¤Ï¸÷µ±¤¯¡È¤¢¤Ê¤¿¡É¤ÏÅ·¹ñ¤«¤é¤Î»È¼Ô¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£¤³¤Î¾ì½ê¤ÇÆ±¤¸»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥¹¥È¥ìー¥È¤Ê¡È°¦¡É¤¬°î¤ì¤ë»ì¤ÈÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£»×¤ï¤º´ÅÈþ¤Ç¤¦¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÎÀ¼¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¶Á¤¯¥µ¥¦¥ó¥É¤Ë¾è¤»¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¿À¡¹¤·¤¯¤â¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê°¦¤òÉ½½Ð¤¹¤ëÆ£°æ¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ°ÚÉÝ¤Î´¶¾ð¤¹¤éÊú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖLove Like This¡×¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê°¦¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤Î°¦¡×¤ÈÌõ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥Õ¥ìー¥º¤À¤±¤òÀÚ¤ê¼è¤ì¤Ð¤¢¤ë¼ï¤ÎÉâÇö¤Ê°õ¾Ý¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¤¬¡¢¤â¤¦°ìÅÙ²Î»ìÆâ¤Î¡ÒI'll never find another love like this it's true¡Ó¤òÆÉ¤ßÊÖ¤»¤Ð¡¢¤½¤Î´¶¾ð¤¬Ç¡²¿¤Ë¿¿Ùõ¤Ç¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤¬¤ï¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ØPrema¡Ù¤Ï¥µ¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥È¸ì¤Ç¡È°¦¡É¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Àè¹Ô¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖLove Like This¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡È°¦¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î³Ú¶Ê¤âÂ¿¤¯¼ýÏ¿¤µ¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¥Ó¥êー¡¦¥¢¥¤¥ê¥Ã¥·¥åÍèÆü¸ø±é¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ò½ä¤ë¥Ä¥¢ー¡¢¤½¤·¤ÆËþ¤ò»ý¤·¤Æ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¥ê¥êー¥¹¤È¤Þ¤¹¤Þ¤¹²ÃÂ®¤¹¤ëÆ£°æ É÷¤Î³èÆ°¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤¬º£ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ£°æ¤Ï¤¤Ã¤È¡¢¤½¤Î¥Ïー¥É¥ë¤ò¤¿¤ä¤¹¤¯Èô¤Ó±Û¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¤Õ¤¸¤â¤È¡Ë