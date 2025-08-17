明治時代に栽培が始まったブドウ畑が集まる栃木県栃木市大平町でワイナリーを設立しようと、醸造家岩崎元気さん（38）が地元産ワインの開発に取り組んでいる。本場フランスでの修業を終え昨年戻り、第1弾となる商品を出荷。世界に誇るワイン造りに挑みながら、栽培で手間がかかる生食用からワイン向けに畑を転用し、耕作放棄地の解消を目指す。（共同通信＝相沢一朗）

7月上旬、太平山麓の「大平ぶどう団地」では一面緑の葉に覆われたブドウ畑が広がっていた。

岩崎さんは団地内にあるブドウ農家の三男で、東京外国語大卒業後はワイン商社に就職。長野・軽井沢勤務時に愛好家が集う交流会で醸造家と出会い、栃木をワインで盛り上げたいと決意した。

2017年に産地フランス・ブルゴーニュに渡航。ワイナリー勤務を経て大学などでブドウ栽培や醸造技術を学び、日本人では数少ないフランス国家公認醸造士（エノログ）となった。

帰国後、昨年秋から栃木県足利市のワイナリーを間借りし、原料に大平町産の「マスカット・ベリーA」を使って仕込んだ。熟成期間を終え、今年5月に初めてのワインが完成し、赤とロゼの計約1100本は1カ月ほどで売り切れた。

大平町ぶどう組合によると、登録農家は1971年に110戸だったが、後継者不足から現在は57戸と半分ほどに減った。残る生産者がブドウ畑を買い取るなどの対応を取るが、耕作放棄地の拡大が課題となっている。

岩崎さんは、生食用ブドウと異なりワイン用は粒の大きさをそろえる手間が省けるため、少人数で畑を管理できるとし「ワイン造りが耕作放棄地対策に有効だ」と語る。

今後は新たに取得した畑を広げながらワイン用ブドウも植樹し、5年以内にワイナリー操業を目指す。新規雇用を創出して移住者を呼び込み、観光拠点にもなるとし「大平のワインを世界に広めたい」と力を込めた。