【ラ・リーガ】バレンシア 1−1 レアル・ソシエダ（日本時間8月17日／メスタージャ）

レアル・ソシエダに所属する日本代表MFの久保建英が、ラ・リーガ開幕戦でいきなりゴラッソ。豪快に一撃に地元メディアも称賛を送っている。

ソシエダはラ・リーガ開幕節でバレンシアと1−1で引き分け決着。57分に先制点を奪わる苦しい展開だったが、その3分後の60分に久保がチームを救う値千金弾を挙げた。

MFブライス・メンデスが中央やや右サイド寄りをドリブルで駆け上がると、呼応するようにペナルティーエリア手前で久保が細かいステップを踏む。そこに短いパスが出ると、久保はスッと内側に動いてボールを引き出した。

そのまま久保は身体の向きを変えて左足アウトで軽くトラップし、素早く左足を一閃。目の前にいたDF2人は完全に虚を突かれており、GKフレン・アギレサバラも慌てて横っ飛びしたが追いつかず、強烈なボールはゴール右隅へと突き刺さった。久保がジャンプして雄叫びを上げると、バレンシア守備陣は唖然としガックリと肩を落とす選手もいた。

久保にとってソシエダ加入後、4シーズンで3度目の開幕戦ゴール。地元サンセバスチャンの「Noticias de Gipuzkoa」紙は、試合後の採点記事でチームトップタイの7点を付け、「この日本人選手は、レアル・ソシエダのベストプレーヤーであり続けている」と絶賛した。さらに「序盤はチャンスを作るのに苦労した。後半は昨シーズンよりも中央寄りで動き、ブライス・メンデスの見事なパスを受けて、見事なシュートを決めた。ミドルシュートでも最も危険を選手だと証明した」と評価している。

さらに分析レポートでも、「久保は持ち味の斜めのドリブルから、バレンシアGKを驚かせる鮮やかなシュートを決めた。この日本人選手が好調なら、チームはどんなことも可能になるだろう…」と褒め言葉が並んだ。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）

