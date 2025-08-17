株価指数先物 【週間展望】―ジャクソンホール会議控え神経質に
今週の日経225先物は、21日～23日開催の「ジャクソンホール会議」を控え、いったん持ち高調整の動きが意識されそうである。ただし、海外投資家とみられるインデックスに絡んだ資金流入が続いており、現在の強いトレンドではロング優勢の需給状況であろう。
先週の日経225先物は、利下げ期待の高まりを受けた米株高を追い風に、前週からの強い基調を継続し、13日まで6営業日続伸。14日には大幅に下落（750円安）したものの、翌15日にはこの下落分を埋め、前週末比1650円高の4万3470円で終えた。夏休みシーズンで市場参加者は限られるとみられていたが、東証プライムの売買代金は5兆～6兆円レベルの高水準が続き、インデックスに絡んだ主力大型株主導の展開だった。
日経225先物は拡大傾向をみせるボリンジャーバンドの+2σと+3σによるレンジを継続。週前半の上昇で+3σを捉え、過熱感が警戒されて14日に大きく調整し+2σを割り込んだが、翌日の大幅な上昇で+2σを上回って終えていた。ただし、ナイトセッションで+2σは4万3510円まで切り上がってきている。ナイトセッションは4万3370円で終えていることもあり、週初は同バンド水準で強弱感が対立しそうである。
+2σ水準で底堅さがみられると、4万4740円まで切り上がってきた+3σとのレンジが意識されることになろう。一方で、+2σが抵抗に変わるようだと、+1σ（4万2290円）とのレンジに移行する。もっとも、週足では上向きで推移する+1σ（4万2040円）と+2σ（4万3930円）によるレンジを続けているため、4万2000円辺りまでの調整が入ったとしても現在の上昇トレンドは変わらず、押し目狙いのロングに向かわせよう。
今週はワイオミング州で開かれる年次経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」に市場の関心が集まるとみられる。22日に米連邦準備理事会（FRB）のパウエル議長が講演を行う予定。米国では7月の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回ったことに加え、 ベッセント米財務長官が9月の米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ再開に言及し、9月の利下げ確率は9割を超えた。さらに、通常の倍となる0.50％の利下げを織り込む動きをみせている。
パウエルFRB議長の講演内容に市場の関心が集まるなかで、発言を受けた市場反応は翌週になるが、講演を前に持ち高調整が強まる可能性はありそうだ。9月の利下げを織り込む形で米国市場は強い基調を続けているため、過度に偏ったポジションを週後半に向けて調整する動きは意識しておく必要があろう。
また、トランプ米大統領は15日、来週か再来週にも半導体関税を設定すると発言した。当初言及していた100％を上回る「200％か300％」に引き上げる可能性にも言及している。指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になる可能性はあるが、来週27日には、エヌビディア の決算発表を控えており、ショートは仕掛けにくいところだ。
そのため、オプション権利行使価格の4万3500円を中心とした上下の権利行使価格である、4万2500円から4万4500円と広めのレンジを想定する。日経225先物は連日で500円を超える大幅な変動をみせているため、レバレッジ型ETFによるヘッジ対応の動きも強まりやすく、トレンドが出やすい状況が続きそうである。
そのほか、トランプ大統領とロシアのプーチン大統領による首脳会談が15日に行われた。共同会見では、停戦について言及はなかった。ただし、ウクライナのゼレンスキー大統領は、18日にトランプ大統領と会談すると表明しており、停戦に向けた協議が進展するようだと地政学リスクの後退が買い材料になるだろう。