え、それ【無印良品】なのッ！？ 大人が即こなれる♡「シンプル夏コーデ」

薄着で涼しく過ごしたい今の季節。シンプルでも大人に似合う、おしゃれ見えするコーデを目指すなら【無印良品】スタッフさんの、洗練された着こなしを参考にしてみて。デザインはシンプルでもシルエットを意識したアイテム選びや着こなし方で、こなれ感たっぷりなスタイルに仕上がるはず。

スウェットなのにきれい見え！ ブルーのワントーンコーデ

スモーキーブルーが上品な雰囲気を漂わせるセットアップ。「軽やかで、柔らかな着心地が特長のスウェット素材」（公式サイトより）を使用し、涼しげかつ大人っぽい色味でワンランク上のスタイルに。スカートはフレアシルエットで女性らしく、カジュアルすぎず大人も着こなしやすそうです。足元は黒のトングサンダルで軽やかに仕上げるのがポイント。

ブルー × ホワイトの爽やかな配色で好印象を狙って

淡いスモーキーブルーとオフ白の爽やかな組み合わせ。「軽やかな着心地となめらかな肌触りが特長」（公式サイトより）のブラウスは、ドルマンスリーブ & 袖幅にゆとりのある5分袖でリラクシーに着こなしやすい一枚。首元のボタンをいくつかはずして抜け感を出せば、スウェットパンツ合わせでも大人に似合うこなれた着こなしが完成します。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M