タレントのＪＯＹが１7日、フジテレビ系「みんなのＫＥＩＢＡ」（日曜・午後３時）に初めて出演し、札幌記念・Ｇ２（札幌競馬場・芝２０００メートル）の予想が散々な結果に終わった。

番組冒頭で紹介を受けた初出演のＪＯＹは「お待たせしました」とあいさつ。「ようやくこれましたよ。待たせちゃいましたね、ちょっと」と冗談まじりに話を続けていたが、進行役の佐野アナから「フジテレビのスポーツ局に自ら営業をかけに行ったと…。で、競馬番組に出たいと。お待たせしましたと言っていますが、頼むから出してくれと言うふうに…」と出演の裏事情を暴露されていた。

ＪＯＹは「なんで裏側をバラすんですか」「しかも２年前ですよ、僕。勝手に行って、営業してきて」と認めたものの、現地でプロデューサーと駅から新潟競馬場に行くまでの間に３度も「次も出して下さい」と懇願したことも明かされて苦笑い。「必死なんですよ」と本音を吐露していた。

肝心の札幌記念予想は、パドック中継が終わってから発表し、買い目は３連単ボックス（５）（７）（８）（１０）（１３）（１６）の１２０点。「みさなんがいいとおっしゃっていた人気どころも押さえつつ、さっき僕が『いい顔している』と言っていたアウスヴァールとか入れています。あとは僕、武豊世代なので１６のシュヴァリエローズを入れています」など説明した。

結果は、１０番人気の（９）トップナイフが優勝、２着に（１５）ココナッツブラウン（２番人気）、３着に（１４）アラタ（１３番人気）が続き、３連単が１３０万７６５０円の大波乱となった。

波乱の結末にＪＯＹは「僕の選んだ馬は１頭も絡まずということで…」と振り返ったが、バルコニー観戦で３連勝中だった伝説もストップさせてしまい、ＭＣのＤＡＩＧＯから「バルコニー伝説をストップさせちゃったんで…。ＪＯＹ君に伝説を継いでほしかったんですけど、ちょっと外しちゃったんで、また『みんなのＫＥＩＢＡ』に出るの、たぶん何年後かになるか…」とつっこまれていた。

今回の放送にＳＮＳでは「６頭ボックスで１頭も絡まないｗ」「いい加減さが良すぎる」「２度とみんなの競馬呼ばれないな」「６頭買って１頭も来てないジョイに爆笑」「また来年か再来年、出られるかな？ｗ」「ＪＯＹ厄病神」「来週ユージなんてことないよな」「ＪＯＹめっちゃ面白かったけど不評ぎみ？」「出禁だなｗ」「逆に一頭も絡んでこないの凄くない？」「見てて痛々しいわ」などのコメントが寄せられている。