2025年の秋は、パープルでちょっと新しい自分に出会いませんか？

fashion trend news編集部がこの秋注目しているカラーはパープル。華やかさと落ち着きを兼ね備え、大人にふさわしい色です。きれいめからカジュアルまで、様々なパープルアイテムをピックアップ。

【レイ ビームス】パフスリーブとフレアシルエットが、甘くフェミニン

「ストライプ フレンチパフ スリーブ ワンピース」\15,400

華やかなパフスリーブに、モールでピンストライプを表現し、洗練度を高めたワンピース。身頃に切り替えを入れ、美しいフレアシルエットに。スカート部分は抑えられたフレアシルエットで、バランスの取れたシェイプです。ウエストのリボンをウエストマークすれば、スタイルアップも叶います。裏地付きで透けが気にならず、さらっとした着心地が魅力。

【デミルクス ビームス】女性らしさの中に抜け感も漂う、大人のワンピース

「ルレックス ストライプ ワンピース」\30,800【ヌキテパ】

甘くなりすぎないラベンダーカラーのワンピースは、ラメが織り込まれたストライプ織りの生地のため、1枚で着映えが叶います。Vに開き、華奢なリボンが付いたバックスタイル、シャーリングの袖口が施されたバルーンスリーブと、ディテールにフェミニンな要素をプラス。手洗い可能。

【デミルクス ビームス】ポロシャツのシルエットをベースにした、起毛ニットカーディガン

「ファーリー ハーフスリーブ カーディガン」\39,600【バウムウンドヘルガーデン】

ポロシャツのシルエットをベースに、柔らかくふわりとした起毛感のあるニット素材で作られたカーディガン。こっくりとしたプラムカラーが、洗練された印象を与えます。クロップド丈のややコンパクトなサイズ感に長めの袖丈のバランスが、こなれ感を演出。洗濯可能。

【ファーストハンド】さらりとしたシャツ地の5分袖オンブレーチェックシャツ

「オンブレーチェック フレアヨークシャツ」\11,000

五分の立体的なバルーンスリーブ、前身頃の比翼、ウエストにタックを取ったフレアシルエットでトラッドになりがちなチェック柄シャツをカジュアルダウン。二の腕と腰回りが隠れる丈感で、体型カバーも叶います。

【レイ ビームス】シーズンレスに快適に着用できるアーガイル柄トップス

「アーガイルプリント クルーネック トップス」\11,000

上品なシアー素材に、パープルでアーガイル柄を表現した、秋らしく大人っぽいデザインのトップス。ネックラインの開き具合と全体のバランスで、1枚ではもちろん、レイヤードスタイルにも大活躍。クラシックな印象ながら、どんなスタイリングにも取り入れやすい優秀な1枚です。

【ユナイテッドアローズ】毛足の長い起毛素材がニュアンスを生むスライダーサンダル

「チェック スライダー サンダル」\22,990

カジュアルなスライダーサンダルを、モヘア調の素材で大ぶりなチェック柄を表現した秋らしい一足。コバに配したシルバー色スタッズがさりげないポイントに。スポンジを入れたアッパーは、面ファスナーでフィット感の調整が可能です。

【スメリー】アメジストのトップがエレガントなネックレス

「amethyst slide necklace」\10,600【スメリー ソー】

品のあるアメジストをトップにしたネックレスは、チェーンを好みの長さに調節可能なため、スタイリングに合わせてアレンジができます。女性らしいエレガントな装いにはもちろん、カットソーなどのラフなトップスにも好相性。

特別な日のワンピースから、気軽に取り入れられるトップスやアクセサリーまで、どれもこの秋活躍必至のアイテムばかり。この秋はパープルにぜひ注目してみてください。

※価格はすべて税込みです