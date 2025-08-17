お笑いタレントの山口智充が１７日、大阪市中央区の読売テレビで開催された同局の冠番組「グッと！地球便」（日曜・前１０時２５分）の「グッさんとファンミーティング」に出演。リアルタイムでオンエアされた「タヒチＳＰ」を視聴し、トークショーや番組テーマ曲「ハイホー」の弾き語り、そしてロケ地でも披露した「鼻笛」の生演奏などで盛り上げた。

ファンミーティングは２年連続２度目の開催。集まったファンの旅にまつわるエピソードを聞きながら交流した。ある女性がモンゴルの草原で乗馬を初体験したところ、並走していた少年インストラクターが馬具の不調で途中リタイア。仕方なく一人でゴール地までたどり着いたと話すと「馬で思い出したんですけど、僕は牛」と海外での“九死に一生”の思い出を語りはじめた。

「昔、超若手時代に（別の）番組でメキシコに行って、闘牛やったんです。坂田利夫師匠もいてるんですよ。２〜３０００人が集まってる闘牛の会場で（メインの）闘牛が終わり、司会者が『続いては闘牛体験だ。闘牛するのはコイツだ！ ミスター・サカータ！』って。僕ら何も聞いてないんですよ。そしたら坂田師匠は『え〜、ワシ無理や〜。オマエ行け〜』言うて。番組スタッフも『山口さん行ってください』言うから、衣装着せられて帽子かぶらされて。フィールドに降りたら『ミスター・サカータ！』って紹介されて。もうエエわ…言うて」

突然、ぶっつけ本番で闘牛士に仕立てられたというのだ。

「カチャッてゲート開いたら、漫画に出てくるような牛！ ホンマに、こうズリッとやってるんですよ」

足を地面にこすりつけて闘牛士を威嚇する牛を表現して見せた。

「見たことあるアレをやればいいのかと、赤い布（ムレータ）をこう（体の横でヒラヒラ）してたんですよ。ここに来るかなと思ったら、牛がドスッとここに来たんですよ」

指さしたのは自身の腹。ファンから悲鳴が上がる。

「吹っ飛ばされて倒れて。これは死ぬと思ったんでブワーッと走ったんですよ。逃げてこれくらい（自分の身長より少し高い）の塀をパ〜ンと乗り越えて。命かかったときの人間の力ってすごいですね。それで観客席に転がり落ちたんです。そしたら（周囲の観衆が）『大丈夫か？』言うて集まってきて。なぜか『カメラに向かってポーズしろ』て。しゃあないから『エヘヘ』言うて（サムアップ）したら、ウワーッてスタンディングオベーションですよ。逃げたことがオモロかったらしいです。メキシコ人にとって（逃亡は）恥ずかしいことなんで、逃げないんですって。司会者も『さすがジャパニーズ・コメディアン』て言うてるんですよ」

すると司会者は「面白いからもう一度やれ」と悪ノリしてきたという。現地のコーディネーターも「山口さん、もう一度だけ」と懇願。仕方なく山口は再びフィールドに降臨した。

「さっきので分かったんで、次はこうやって（体ごと）よけて（成功）。そしたら（観衆は）『笑わしといて次は決めんのかい！』言うてウワーッと。会場がひとつになって『サッカッタ、サッカッタ！』のコール。これ聞いて坂田師匠は『すまんな。ようやったな』て」

何にもしてないのにスタンディングオベーションで名をコールされた坂田師匠は、まんざらでもなかった様子。

「次の日のメキシコの新聞にも『ジャパニーズコメディアンのサカタが』って、全部坂田師匠になってた。デモンストレーション用の牛で角を丸くカットしてたそうですけど、今なら完全にテレビ的にアウト」と振り返っていた。

「―地球便」は開始から１８年目で、この日が８０２回目の放送。訪れた国と地域は１０１に達する。山口は「もうぼちぼち１０００回ですか。１０００回スペシャルやろうと思ったらあと４年かかる。ちょうど僕は６０歳。還暦の僕が旅している姿を皆さんに見せてあげたいですね。期待してください」と話してファンの喝采を浴びていた。