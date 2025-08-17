『鬼滅の刃』胡蝶カナエ役・茅野愛衣、収録は上手く呼吸できず しのぶ役・早見沙織の熱演に圧倒「スタジオに響くはやみんの魂の叫び」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台あいさつが17日、都内で開催され、胡蝶しのぶ役の早見沙織、栗花落カナヲ役の上田麗奈が登壇した。胡蝶カナエ役・茅野愛衣からの手紙が届き、収録の裏側が明かされた。
【写真】胡蝶しのぶに似てる！イメージ衣装＆リボン姿の早見沙織
収録当時、アフレコに挑むにあたっての気持ちを聞かれると、早見は「しのぶさんはずっと姉さん(胡蝶カナエ)の想いを纏って生きてきた人なのだろうと思います。本来のしのぶさんが持っている、強気で活発な部分というのは姉さんという羽織を纏うことで、自分の中に閉じ込めて育て続けた想いにもなって。それが、童磨と対面した時に、徐々に上がっていくのではなく、『もっとだよね』と。『この人が抱えているものはこんなものではない』という想いになって。」と真摯に回答。
早見にとって3姉妹の存在は特に大きかったようで「アフレコ中、『今日は家族がいてくれるから心強いな』と感じました。」と、収録エピソードも交えながら、役と向き合った胸中を明かす。
そんな早見の芝居をみてどう感じたか。という質問に上田は「今までしのぶさんが考え続けてきた時間の長さだったり重さというのが、沙織さんが考え続けてきたものと重なって、すごく説得力のあるものに感じました。熱量が本当に高くて、空気がピリッと、しのぶさんらしく染まっていたのが、アフレコブースの中にいて感じました。また、こんな声色のしのぶさんは聞いたことがないと思いましたし、それがかっこよくもあり、美しくもあり、覚悟がビシビシ伝わってきました。」と敬意を込めた。
姉・胡蝶カナエについて聞かれると、早見は「隣でアフレコされている(カナエを演じる) 茅野さんが、『立ちなさい！』という時に、(私が想定していたより)強く言ってくれて、アフレコしながら血が通いだすのを感じました。それが胡蝶カナエの強さだと感じましたし、姉さんは全部わかっていてああいうことを言ってくれたんだと思いますし、すごく心を鷲掴みにされた気がします。」と、一言一言を噛みしめるように語った。
するとここで、胡蝶カナエ役の茅野愛衣からの手紙が到着。「はやみん、ぽんちゃん、そして劇場へお越しの皆さま、こんにちは！いつも作品と、妹達への応援をありがとうございます。本来ならば、皆さまへの感謝を直接お伝えすべきところ、お手紙でのご挨拶にて失礼いたします。劇場でご覧になりたてホヤホヤの皆さま、映画は如何でしたか？私もつい先日、映画館で鑑賞したのですが、しのぶ、カナヲ、柱や鬼殺隊の皆さんの頑張っている姿。そして、善逸や猗窩座の物語まで、登場人物達の生き様が深く心に刺さり、何度も、何度も、涙してしまいまし」。
「カナエを演じている身としては、しのぶのシーンは、上手く呼吸が出来ない程スクリーンに観入ってしまい、握りしめた拳が痛くなるほどで…収録時の、スタジオに響くはやみんの魂の叫びと、その姿を震えながらも目に焼き付け、今にも怒りで弾けてしまいそうな ぽんちゃんの空気を思い出し、また熱い思いがみ上げるようでした。カナエとして、スクリーンの中で生きられた時間はごく僅かではありましたが、確かに姉妹の生きてきた時間はそこにあったと、今回の映画を観て感じられました。そして改めて、心を揺さぶられる素敵な作品に参加出来た事を 嬉しく思っています。いつか三姉妹集まって、作品を語れる機会があったら素敵ですね。まだまだ暑い日が続いている事と思います。皆さまどうかご自愛くださいませ。」という温かいメッセージに、早見、上田ともに感極まった様子を見せた。
