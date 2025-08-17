◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル、良）

サマーマイルシリーズ第３戦で、今年から別定戦となった重賞は１２頭で争われ、５番人気のマピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、逃げた７番人気のシンフォーエバー（松若風馬騎手）をゴール前で差し切って首差で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３２秒３は１８年のグレーターロンドンに並ぶレースレコードタイ。

デビュー以来全て芝マイルを使われ、今年はクイーンＣ２着、桜花賞４着、ＮＨＫマイルＣ７着。今回３か月半ぶりのレースで初タイトルをつかんだ。３歳牝馬のＶは同レース初めて。横山武史騎手は京王杯ＳＣ（トウシンマカオ）に続く、今年重賞３勝目。

２着はシンフォーエバー、３着は１０番人気のジューンオレンジ（吉村誠之助騎手）が入り、３連複９万６３０円、３連単３６万７６９０円と好配当になった。

松山弘平騎手（キープカルム＝５着）「前半から少し出していきましたが、思った以上に進んでいかなかったです。もう少し内枠ならうまく潜り込めたと思いますが、枠的（１１番枠）にも厳しかったです」

小沢大仁騎手（トランキリテ＝６着）「ゲートを出て、ペースが遅かったのでいつもより前のポジションになりました。良馬場よりは、渋った上がり勝負の馬場の方が自分の競馬ができると思います」

菅原明良騎手（ウォーターリヒト＝７着）「ペースが遅かったので、後ろからだとやっぱり苦しい競馬になりました。それでもしまいは来てくれているので」

団野大成騎手（ブルーミンデザイン＝９着）「初めてのオープンで、周りが速くていつも（のポジション）より２列ほど引かされました。スローの流れで上がりの脚を使えていても、他の馬と同じくらいになってしまいました。少しずつこのクラスに慣れていってくれればと思います」

高杉吏麒騎手（メイショウシンタケ＝１１着）「進みが良くなくて、取りたいポジションを取れませんでした」

井上敏樹騎手（コレペティトール＝１２着）「ペースが遅かったので、狙ったわけではないですが前回（しらさぎＳ）と同じような形になりました。最後は脚を使えなかったです」