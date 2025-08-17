俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムを更新。息子に撮ってもらったという“映え”写真を公開しました。



【写真を見る】【 瀬戸朝香 】 「この写真 めっちゃ好き」 夕焼けが映えるシルエット写真投稿 撮影は「Photo by 息子」





瀬戸さんは、「Photo by 息子」と書き出し、夕焼けに染まる景色の中、海で遊ぶ自身の写真を投稿。「この写真 めっちゃ好き」と、夕焼け空を背に足首まで海に浸かっている瀬戸さんのシルエットが非常に映えている、息子さんによる見事な写真の数々を紹介しました。









また、瀬戸さんは足をけり上げて水しぶきを飛ばすなど、海で遊ぶ様子を動画でも投稿。絶景でのサンセットを家族で楽しんだ様子でした。









瀬戸さんは以前の投稿で、子どもたちとの夏休み旅行で沖縄県の久米島を訪れたことを報告していました。









この投稿に、「美しい写真をありがとうございます」「息子さんの撮る写真はなんだかホッとするような温かい感じがしてとても良いですね」「被写体もカメラマンもgood！」「ポスターみたいです」と、絶賛の声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】