◇MLB ドジャース 6-0 パドレス(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは同率首位に並ぶパドレスとの2戦目に挑み完封勝利。単独首位へ再浮上しました。

この日、対するパドレスの先発ディラン・シース投手は大乱調。大谷翔平選手はその中で、2打席連続の四球を選ぶと、第3打席ではヒットも記録するなど、3打席目まで全出塁と得点に貢献します。この躍動についてロバーツ監督は「シースは明らかにショーヘイには打たれまいとしていた。その中でショーヘイは四球を選び、後ろの打者に繋いだ。それが複数得点につながり、打線が焦らないように余裕を持たせた。ショーヘイは自分に与えられた仕事を遂行した」と評価しました。

今後も大事な試合が続くドジャース。ロバーツ監督は続けて、先発陣に向けて「イニングを稼いでもらいたい。今のチームは打線もよく、先発も非常に優秀。ブルペンも素晴らしい働きをしているが、先発がしっかりと仕事をすることでブルペンの負担を軽減でき、適切な場面で使うことができる。この1週間は先発陣にとって重要な期間になる」と期待を寄せました。

明日の試合は、ドジャースからタイラー・グラスノー投手が先発。対するパドレスはダルビッシュ有投手が登板します。さらにその後のロッキーズ4連戦では、山本由伸投手、エメ・シーハン投手、大谷翔平投手、クレイトン・カーショー投手の先発登板が予定されています。