◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 巨人１―３阪神（１７日・東京ドーム）

巨人が阪神に連敗し、勝率５割から借金「１」となった。２週間ぶり先発の赤星優志投手は４回に失策からみで３失点（自責１）して降板。打線は５回に阪神の先発・才木浩人投手から丸佳浩外野手の４号ソロ本塁打で２４年８月以来の得点を挙げたが、救援陣に抑えられた。赤星は今季８敗目（６勝）で阪神戦７連敗となった。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―最後、何とかというところまでいったが

「そうだね。ああいう決めなきゃいけないね、すごい難しいんだけどね」

―試合を通して走者を進めるところが簡単ではなかった

「そういうのはできたら勝てるだろうし、できなかったら負けるし」

―接戦で４回のようなミスは重くのしかかった

「そうですよね。大体ミスした方が負けますからね」

―才木にはあと１本

「あと１本出なかったらどうしようもないからね。何本ヒット打とうがね。点が入らなきゃどうしようもないし」

―昨日の村上もだが今後対戦していく上で何とかしていきたい

「ね。何とかしないとね、上にはいけないんで。何とかしてもらいたいなと思うんで」

―今後へ向けて

「とにかくもう前向いてやるしかないですし、こんだけ阪神にやられっぱなしですけど、まだ優勝が０％になったわけではないんで諦めちゃいけないと思いますし、これからまた全部勝つつもりでやるしかないんでね。頑張ります」