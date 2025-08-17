まるで背負えるスーツケース！収納力バツグン【グレゴリー】のリュックがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
バツグンの収納力と機能性でビジネスにぴったり!【グレゴリー】のリュックがAmazonに登場!
カバートシリーズのコンセプトは「ビジネスバッグに見えないビジネスバッグ」。内部には保護パッドが付いたPCスリーブや脱着可能なマルチケースを備え、多数のポケットはビジネスアイテムの収納に役立つ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
カジュアルテイストな外見に、ビジネスの必要機能を搭載。
→【アイテム詳細を見る】
PC・タブレット専用コンパートメントには、雨を進入しにくくする止水ファスナーを使用。
たくさんの荷物を効率的に収納でき、快適に運ぶことが出来る。抜群の収納力で1泊程度の出張にも対応可能。
→【アイテム詳細を見る】
ローラーラゲッジを持って出張に行くには不可欠な、ハンドル部へ取り付け機能を搭載。
バツグンの収納力と機能性でビジネスにぴったり!【グレゴリー】のリュックがAmazonに登場!
カバートシリーズのコンセプトは「ビジネスバッグに見えないビジネスバッグ」。内部には保護パッドが付いたPCスリーブや脱着可能なマルチケースを備え、多数のポケットはビジネスアイテムの収納に役立つ。
→【アイテム詳細を見る】
カジュアルテイストな外見に、ビジネスの必要機能を搭載。
→【アイテム詳細を見る】
PC・タブレット専用コンパートメントには、雨を進入しにくくする止水ファスナーを使用。
たくさんの荷物を効率的に収納でき、快適に運ぶことが出来る。抜群の収納力で1泊程度の出張にも対応可能。
→【アイテム詳細を見る】
ローラーラゲッジを持って出張に行くには不可欠な、ハンドル部へ取り付け機能を搭載。