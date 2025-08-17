◆第７３回中京記念・Ｇ３（８月１７日、中京競馬場・芝１６００メートル、良）

サマーマイルシリーズ第３戦で、今年から別定戦となった重賞は１２頭で争われ、５番人気のマピュース（牝３歳、美浦・和田勇介厩舎、父マインドユアビスケッツ）が、逃げた７番人気のシンフォーエバー（松若風馬騎手）をゴール前で差し切って首差で重賞初制覇を飾った。勝ちタイムの１分３２秒３は１８年のグレーターロンドンに並ぶレースレコードタイ。

デビュー以来全て芝マイルを使われ、今年はクイーンＣ２着、桜花賞４着、ＮＨＫマイルＣ７着。今回３か月半ぶりのレースで初タイトルをつかんだ。３歳牝馬のＶは同レース初めて。横山武史騎手は京王杯ＳＣ（トウシンマカオ）に続く、今年重賞３勝目。

２着はシンフォーエバー、３着は１０番人気のジューンオレンジ（吉村誠之助騎手）が入り、３連複９万６３０円、３連単３６万７６９０円と好配当になった。

１番人気のエルトンバローズ（川田将雅騎手）は、両トウ骨遠位端骨折による休養をはさみ９か月ぶりで、３番手でレースを進めるも８着だった。

川田将雅騎手（エルトンバローズ＝８着）「勝ち馬の真後ろでレースを進めて、これが今日できる精いっぱいの走りだったと思います」