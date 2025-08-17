押切もえ、バッサリカットの新ヘア公開「新鮮で素敵」「爽やかで夏らしい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/17】モデルの押切もえが17日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】押切もえ、大胆ヘアカットした姿
押切は、「『美ST』＠be_story_official のヘア企画で、髪をバッサリとカットしました」とつづり、雑誌「美ST」（光文社）の企画でヘアカットしたことを報告。これまでロングヘアが印象的だったが、「ケアをしながら伸ばしていた髪ですが、心機一転ロングからミディアムに。乾かす時間が短くなって楽な上に、新しい服やメイクへの挑戦も楽しく、子どもたちにも好評でいいことづくめです」と明かしていた。
投稿では、自らヘアカットをする様子やカット後のミディアムヘア姿を披露している。この投稿にファンからは「似合ってる」「新鮮で素敵」「爽やかで夏らしい」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
