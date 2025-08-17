早見沙織『鬼滅の刃』鑑賞で涙 猗窩座の物語に感動も「これからカナヲも鬼に立ち向かう…」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台あいさつが17日、都内で開催され、胡蝶しのぶ役の早見沙織、栗花落カナヲ役の上田麗奈が登壇した。
【写真】デカい！しのぶ＆カナヲの着ぐるみ 早見沙織＆上田麗奈の姉妹2ショット
『無限城編 第一章』の公開から約1ヶ月が経ち、改めて本編の感想を尋ねられると、早見は「約2時間35分という上映時間を感じないくらいあっという間でした。スクリーンから色んな人の想いが、画面を超えて自分の心に刺さってくるような、心を揺さぶられる感覚がずっとあって、気づいたらエンドロールでした」と回顧。
また、自身が演じたキャラクター以外のシーンで印象に残ったシーンを聞かれると、「沢山あるのですが、猗窩座の物語です」と目を輝かせながら回答。続けて上田は「エンドロールで涙が溢れて前が見えない状態になってしまいました。涙が溢れてきた理由というのが、これからカナヲも鬼に立ち向かうであろう、どうしていけばよいのだろうという想いで胸が押しつぶされそうになったから。そして、しのぶさんとカナヲだけではなく、無限城で戦っているメンバー以外の人たちも含めてみんなの想いが繋がっているのが伝わってきて感動しました」と、魅力を熱量たっぷりに語り合った。
早見にとって3姉妹の存在は特に大きかったようで「アフレコ中、『今日は家族がいてくれるから心強いな』と感じました。」と、収録エピソードも交えながら、役と向き合った胸中を明かす。
そんな早見の芝居をみてどう感じたか。という質問に上田は「今までしのぶさんが考え続けてきた時間の長さだったり重さというのが、沙織さんが考え続けてきたものと重なって、すごく説得力のあるものに感じました。熱量が本当に高くて、空気がピリッと、しのぶさんらしく染まっていたのが、アフレコブースの中にいて感じました。また、こんな声色のしのぶさんは聞いたことがないと思いましたし、それがかっこよくもあり、美しくもあり、覚悟がビシビシ伝わってきました。」と敬意を込めた。
姉・胡蝶カナエについて聞かれると、早見は「隣でアフレコされている(カナエを演じる) 茅野さんが、『立ちなさい！』という時に、(私が想定していたより)強く言ってくれて、アフレコしながら血が通いだすのを感じました。それが胡蝶カナエの強さだと感じましたし、姉さんは全部わかっていてああいうことを言ってくれたんだと思いますし、すごく心を鷲掴みにされた気がします。」と、一言一言を噛みしめるように語った。
イベントも終盤、最後に上田から「(しのぶさんには)戦わないで欲しい、幸せにずっと笑っていて欲しい。とずっと思っていたのですが、想いを尊重したい、守りたい。という気持ちもすごく強くて、今回の映画の収録も大変悩みました。でも本当にしのぶさんが力強く、覚悟を持って戦っているのを見て…。しのぶさんの想いが皆さんに伝わっていたら何よりだなと思います。これからもまだまだ『鬼滅の刃』を楽しんでいただきたいですし、沢山観ていただいて、心を震わせていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました！」と涙ぐみながらコメント。
早見は「公開から今まで多くの皆様に、本作に触れていただいてとても嬉しいなと思っております。しのぶさんの想いというものは、このスクリーンの中に詰め込まれていますし、だからこそ何度でもそれを劇場で感じていただきたいなと思います。私自身もこれからも『鬼滅の刃』に想いを注いでいきたいなと思っています。そして、ここから続いていく物語に、ぜひ『頑張れ！』と応援していただけると嬉しく思います。引き続きよろしくお願いいたします！ありがとうございました！」、と、それぞれから心のこもったメッセージが贈られ、会場が感動的な空気に包まれる中、イベントは幕を下ろした。
