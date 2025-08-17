◇プロ野球パ・リーグ オリックス7×-6西武（17日、京セラドーム）

オリックスが6点差を跳ね返し逆転勝利しました。

初回、先発の郄島泰都投手が4本のヒットを打たれ4失点と苦しい立ち上がり、3回からは片山楽生投手がマウンドに上がりますが自身のエラーも絡み3イニングで2失点（自責点1）とリードを6点に広げられます。

それでも5回裏、西武先発の隅田知一郎を攻め3本のヒットで1アウト満塁を作ると3番・太田椋選手に打席がまわります。太田選手は隅田投手の初球、フォークをとらえると打球はバックスクリーンに吸い込まれ満塁ホームランで2点差としました。

さらに6回、今度は2アウト1塁で9番・中川圭太選手が初球をレフトスタンドへ運び6-6同点に追いつきました。

そして同点のまま迎えた延長の10回、5番手の平良海馬投手から先頭の宗佑磨選手がこの日3安打目を放ち、その後バントで1アウト2塁を作りますが頓宮裕真選手のセンターへ抜けそうな打球はセカンド・滝澤夏央選手に阻まれ得点ならず。

それでも12回、1アウトランナーなしで廣岡大志選手が2ストライクから4球粘ると、3ボール2ストライクとなり7球目、ストレートを振り抜きレフトスタンドへホームランを放ちサヨナラ勝利を決めました。

オリックスは西武とのカード2勝1敗と勝ち越し、貯金を4としました。