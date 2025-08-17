フリーアナウンサーの滝川クリステルが15日放送されたニッポン放送「松任谷由実のオールナイトニッポンGOLD」に出演。夫小泉進次郎農相の父である小泉純一郎元首相（83）について言及した。

純一郎氏の話題になり、ユーミンが「お父さん（純一郎氏）は、初めてクリステルさんが”嫁です“って（挨拶した）時に、どんなことをおっしゃったんですか？」と質問。滝川は「いやあ、お会いした時は”クリスタルさん“って言われました。名前がまず違う」と純一郎氏が、いきなり「クリステル」と「クリスタル」を間違えて発音した”大ボケ”エピソードを明るく振り返り、笑いを誘った。そして「（純一郎氏は）”おお〜“とか言ってましたけど」と続けた。

ユーミンが「楽しい」とリアクションすると、滝川は「もう、あのままなんで。あまり口数多いかたではないので。（純一郎氏は孫の前では）もう目がなくなりますね。メロメロすぎて。すごいです。でもほんとに孫に会う時の顔って“別もの”ですもんね。うちの夫（進次郎氏）が“あんな顔見たことない”って」と孫を可愛がる純一郎氏の様子を明かした。

滝川は19年、小泉進次郎農相（現）との結婚を発表。20年1月に第1子、23年11月に第2子出産を報告している。