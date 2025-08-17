『鬼滅の刃』カナヲ役・上田麗奈が涙ぐむ しのぶへの想いあふれ「収録も大変悩みました」
劇場版『鬼滅の刃 無限城編 第一章 猗窩座再来』の公開御礼舞台あいさつが17日、都内で開催され、胡蝶しのぶ役の早見沙織、栗花落カナヲ役の上田麗奈が登壇した。しのぶへの想いがあふれた上田は終盤、涙ぐんでいた。
【写真】涙流した上田麗奈…最後は笑顔！早見沙織との2ショット
イベントMCの高橋祐馬プロデューサーに呼び込まれ、胡蝶しのぶ役の早見沙織と、栗花落カナヲ役の上田麗奈が、温かい拍手に迎えられながらステージに登場。舞台あいさつへの登壇は初となる2人だが、この日を迎えられた気持ちについて聞かれると、早見は「感慨深い気持ちですし、こうやって2人で登壇させていただく機会というのは本当に貴重だなと思い、幸福です！」と柔らかな笑顔を見せた。
上田も「私も本当に嬉しいです！カナヲ役としてステージに立つ日が来たということが、物語が進んできて、しのぶさんとカナヲの信頼関係というものがより増していった証拠なのかなと思い、すごく感慨深いです」と頬を緩ませた。
続いて、各キャラクターの演技についての話題へと移行。収録当時、アフレコに挑むにあたっての気持ちを聞かれると、早見は「しのぶさんはずっと姉さん(胡蝶カナエ)の想いを纏って生きてきた人なのだろうと思います。本来のしのぶさんが持っている、強気で活発な部分というのは姉さんという羽織を纏うことで、自分の中に閉じ込めて育て続けた想いにもなって。それが、童磨と対面した時に、徐々に上がっていくのではなく、『もっとだよね』と。『この人が抱えているものはこんなものではない』という想いになって。」と真摯に回答。
早見にとって3姉妹の存在は特に大きかったようで「アフレコ中、『今日は家族がいてくれるから心強いな』と感じました。」と、収録エピソードも交えながら、役と向き合った胸中を明かす。
そんな早見の芝居をみてどう感じたか。という質問に上田は「今までしのぶさんが考え続けてきた時間の長さだったり重さというのが、沙織さんが考え続けてきたものと重なって、すごく説得力のあるものに感じました。熱量が本当に高くて、空気がピリッと、しのぶさんらしく染まっていたのが、アフレコブースの中にいて感じました。また、こんな声色のしのぶさんは聞いたことがないと思いましたし、それがかっこよくもあり、美しくもあり、覚悟がビシビシ伝わってきました。」と敬意を込めた。
姉・胡蝶カナエについて聞かれると、早見は「隣でアフレコされている(カナエを演じる) 茅野さんが、『立ちなさい！』という時に、(私が想定していたより)強く言ってくれて、アフレコしながら血が通いだすのを感じました。それが胡蝶カナエの強さだと感じましたし、姉さんは全部わかっていてああいうことを言ってくれたんだと思いますし、すごく心を鷲掴みにされた気がします。」と、一言一言を噛みしめるように語った。
イベントも終盤、最後に上田から「(しのぶさんには)戦わないで欲しい、幸せにずっと笑っていて欲しい。とずっと思っていたのですが、想いを尊重したい、守りたい。という気持ちもすごく強くて、今回の映画の収録も大変悩みました。でも本当にしのぶさんが力強く、覚悟を持って戦っているのを見て…。しのぶさんの想いが皆さんに伝わっていたら何よりだなと思います。これからもまだまだ『鬼滅の刃』を楽しんでいただきたいですし、沢山観ていただいて、心を震わせていただけたら嬉しいです。今日はありがとうございました！」と涙ぐみながらコメント。
早見は「公開から今まで多くの皆様に、本作に触れていただいてとても嬉しいなと思っております。しのぶさんの想いというものは、このスクリーンの中に詰め込まれていますし、だからこそ何度でもそれを劇場で感じていただきたいなと思います。私自身もこれからも『鬼滅の刃』に想いを注いでいきたいなと思っています。そして、ここから続いていく物語に、ぜひ『頑張れ！』と応援していただけると嬉しく思います。引き続きよろしくお願いいたします！ありがとうございました！」、と、それぞれから心のこもったメッセージが贈られ、会場が感動的な空気に包まれる中、イベントは幕を下ろした。
